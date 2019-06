Jedinečný hornický skanzen, Podkrušnohorské technické muzeum, které se nachází v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech u Mostu, „vybalil“ další unikáty. Nově totiž otevřel expozici věnovanou povrchovému dobývání uhlí. Část se věnuje historii fotogrammetrie, což je měřičská metoda na uhelných velkolomech.

„No, je to něco jedinečného, v životě jsem nic takového neviděl. Je to prostě paráda,“ reagoval při své návštěvě muzea Jaroslav Votřel, který do něj přijel s vnukem až od Karlových Varů a novou expozici si se zájmem prohlédl.

Muzeum specializované na hornictví a jeho historii po několika expozicích věnovaných hlubinné těžbě hnědého uhlí teď nabízí ve zbrusu nové části svého areálu pohled také na povrchové dobývání tak, jak se v někdejším severočeském hnědouhelném revíru používá dodnes. Podle ředitele Zbyňka Jakše jde o jakousi formu kontrastu.

„Za dobu existence muzea jsme nasbírali celou řadu zajímavých a hlavně velkých strojů, které se na šachtách používají. V nové expozici chceme návštěvníkům nabídnout pohled na to, v jakém kontrastu jsou právě tyto velké stroje s velkou plochou povrchového lomu. Že v podstatě to velké, co tady u nás venku vidí vystavené, je prostě v tom poměru jedno malinké soukolí obrovského mechanizmu,“ řekl ředitel Jakš.

Ukazuje to model povrchového lomu s jednotlivými řezy a stroji, které se na důlní činnosti podílejí. Jeho součástí je maketa rypadla K 2000, který v současnosti používají například Severočeské doly na lomu Bílina. „K tomu, aby lidé viděli, jak vypadá ten opravdový stroj, jsme požádali Severočeské doly, jestli by nám neposlaly jeho velkoformátovou fotografii. Vyhověly nám a tak ji máme hned pěkně naproti modelu,“ pochlubil se Jakš.

K vidění je historie mapování

Součástí nové expozice je oddělení věnované důlnímu měřičství, speciálně fotogrammetrii, pomocí níž se velice podrobně mapují například jednotlivé řezy hnědého uhlí, skrývky a dalších vrstev.

„Máme zde vlastně postupně zmapovanou historii tohoto oboru, o kterém v mnoha případech ani nic nevědí samotní havíři,“ doplnil ředitel Podkrušnohorského technického muzea. Je zde nejstarší přístroj, pomocí kterého se vyhodnocovala situace kolem dolování. Ten však kvůli poničení kabelů není funkční. Další, věkově podstatně mladší přístroje používané pro fotogrammetrii jsou plně funkční a návštěvníci si je mohou vyzkoušet.

Podkrušnohorské technické muzeum vzniklo v roce 2003 v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech u Mostu. Umožňuje nahlédnout do historie dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve. Sezona zde běží od 1. března do 31. října, návštěvní dny jsou úterý až neděle, vždy od 9 do 15 hodin.