"Scénický tanec je takový specifický. Není to úplně show, i když podívaná to je také pěkná. Jde o to, aby se děti uměly vyjářit pohybem, tedy aby nedělaly jen figury a formace - o to tady vůbec nejde. Jde o to, aby procítily téma, které si zvolily s hudbou, která obvykle není písničková a popová, ale spíše muzika s nějakým hlubším obsahem. Ta témata si volí samotné děti a měla by jim být vlastní z jejich světa, z přírody," uvedla hlavní pořadatelka Martina Hroudová.