Marcela a Miroslav se měli brát už v srpnu, kvůli epidemii své plány ale podobně jako některé další páry odložili. Nakonec si své „ano“ řekli navzdory přísnému lockdownu v sobotu 23. ledna hodinu po poledni.

„Nemohl jsem se dívat na to, jak žijí na hromádce, tak jsem jim tajně zařídil svatební obřad u rybníka. Jsou to totiž vášniví rybáři,“ prozradil organizátor svatby a kamarád novomanželů Jan Hlavsa. „Do poslední chvíle nevěděli, kde to bude. Samozřejmě znali datum a čas, řekl jsem jim je dva týdny předem. Na chomutovském magistrátu také podepsali, že souhlasí se změnou místa konání svatebního obřadu,“ doplnil. Svatba se odehrávala jen v nejužším okruhu a bez větší oslavy. „Zapili jsme ji ale panáčkem,“ ujistil organizátor svatby.