Ryby jsou pro mistra provozu chemie v Elektrárně Ledvice celoživotním koníčkem, ale také profesním zájmem, protože se stará o kapry, cejny a karasy v elektrárenských retenčních nádržích.

Roman Branda na ryby chodí od pěti let. „Začínal jsem s bambusovým prutem a všemu mě naučil můj děda na Berounce. Když jsem pak vstoupil v sedmi letech do rybářského kroužku, abych získal své první oficiální papíry, byl už jsem vlastně hotový rybář a prakticky jsem se nemusel nic učit,“ vzpomíná na své začátky u vody.

Prvních deset let se specializoval na kapry, přičemž měl vždy políčeno na ty kolem deseti až dvaceti kilogramů. Pak vytáhl svého prvního sumce a bylo hotovo. „Sumec je ryba, s níž musíte opravdu bojovat. Nechce se jen tak lehce vzdát, takže jde třeba i o několikaminutový zápas,“ popisuje.

V Romanově případě ovšem mají sumci štěstí. Jakmile své kapitální úlovky změří, zváží a vyfotí se s nimi, putují zpět do vody. „Už jen proto, že mnoho z nich je starších než já. Mám k nim tudíž respekt a s úctou jim navracím svobodu. A samozřejmě opravdový rybář ví, že maso takovýchto kolosů, to se týká i velkých kaprů, je prakticky nepoživatelné. Jen sváteční rybáři takovéto ryby zabijí, nechají si vypreparovat hlavu a maso dají do mrazáku,“ pokračuje Roman Branda, který ročně chytí a opět do vody pustí minimálně sto sumců. Mezi jeho zatím největší kousky patří labský sumec 227 cm / 80 kg, francouzský byl ještě o něco delší 235 cm / 90kg.

O ryby v retenčních nádržích chemické úpravny vod Elektrárny Ledvice se stará dobrovolně. Zdejší kaprovití slouží energetikům jako přírodní indikátor nezávadnosti vody, jež se po svém elektrárenském koloběhu vrací jako absolutně čistá zpět do okolní přírody či do řeky Bíliny. „Do první ze tří nádrží jsem slovil všechny původní ryby z ostatních dvou. Do druhé jsem vysadil různobarevné kapry a třetí nádrž je zatím bez ryb. Počítám s tím, že do ní vysadím dva druhy, které pomalu ale jistě mizí z českých vod. Prvním je už poměrně vzácný karas obecný, jehož vystrnadil invazní karas stříbřitý. Druhým je lín obecný. Jakmile nabydou odpovídajících rozměrů, budu je vypouštět do volných vod,“ říká nadšený rybář.

M. Dvořák, O. Schnepp