Podle jeho slov půjde o stávku časově neomezenou, jejím cílem je právě podepsání kolektivní smlouvy. Odbory v ní požadují navýšení mezd o osm procent, zvýšení příplatků za noční směny a víkendy a zavedení směnného příplatku. „Pro příklad, operátor, který nyní bere 24 tisíc korun, by měl po navýšení o čtyři tisíce víc,“ přiblížil Rohel.

Střídání provozů

Odbory v žateckém Nexenu připravily strategii stávky, která se má první den dotknout celé továrny. V dalších dnech se mají střídavě po směnách omezovat vybrané klíčové provozy. „Chceme, aby lidé byli co nejméně postižení stávkou. Kdo stávkuje, je mu krácena mzda. Proto budeme střídat směny a provozy,“ vysvětlil odborář s tím, že je možné, že se v důsledku stávky zastaví v rámci výrobního cyklu v továrně i provozy v navazujících částech továrny. V takovém případě by se podle něj jednalo o překážku v práci na straně zaměstnavatele a lidé by měli dostávat sto procent mzdy. Kolik zaměstnanců Nexenu do stávky půjde, se uvidí, loni odboráři shromáždili přes šest set podpisů. „Každý stávkující bude pod ochranou právníků odborového svazu Kovo,“ připomněl Rohel.

Vedení společnosti Nexen se k jednání s odbory v obecné rovině vyjádřilo na konci loňského roku pro deník MF DNES. „Některé podmínky ze strany odborové organizace jsou příliš velké a zdá se, že vyjednávání je vedeno spíše jako prostředek k obhájení její existence, než aby věrně odráželo potřeby a přání všech zaměstnanců. Rádi bychom v roce 2023 vedli seriózní a přímou komunikaci s odbory ohledně jejich mzdových požadavků,“ uvedl jednatel společnosti Kim Soo Cheol s tím, že se firma bude snažit stávce, která by byla zásadní výrobní komplikací, předejít.

Továrna Nexenu u Žatce je čtvrtým závodem této společnosti ve světě. Dva má v Koreji a jeden v Číně. Výstavba v průmyslové zóně na hranici Lounska, Chomutovska a Mostecka začala na jaře roku 2017, výroba se spustila o dva roky později. V Triangle s rozlohou 364 hektarů zabírá areál společnosti zhruba pětinu plochy. V něm nyní Nexen rozšiřuje svůj závod, kapacitu chce zdvojnásobit z 15 tisíc na 30 tisíc pneumatik denně. Počet zaměstnanců se má během letoška zvýšit o dvě stovky. Výstavba druhé fáze závodu vyjde na 9,5 miliardy korun, celková výše investice společnosti Nexen u Žatce dosáhne 24 miliard korun. Zařadí se tak mezi největší vklady od zahraničních firem působících v Česku.