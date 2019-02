Louny - Na internetových úložištích se objevují elektronické knihy autorů z regionu. Například tituly Jany Javorské z Loun jsou tam nejen zadarmo, zloději na nich ještě vydělávají.

Lounská spisovatelka Jana Javorská. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Zašlete mi na účet 30 korun, já vám za to obratem pošlu požadovanou knihu. Vypadá to jako běžný obchod. Jenže ve skutečnosti je to krádež, další promyšlená finta internetových zlodějů. Díla totiž prodává někdo, komu nepatří, a z nabídek internetových úložišť nemizí ani po upozornění skutečných autorů.