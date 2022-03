O dvě minuty později další. Na radaru měl také 48 km/h. Za pět minut další. Ten jel 53 km/h. Policisté měřili rychlost aut přímo na přechodu pro chodce před školou. Nově opravená široká vozovka, rovný úsek, k rychlejší jízdě to tam často svádí. Rychlost omezená na 30 km/h je tam ale právě kvůli velkému pohybu dětí.

Policisté začali u školy měřit v 8 hodin ráno. V 8.20 už zastavili čtvrtého řidiče. Ten dojel. Na tachometru měl sice „jen“ 47 km/h, osvědčení o technické prohlídce jeho auta už je ale dlouho propadlé. Po dalších pěti minutách jela příliš rychle mladá žena. „Nevěděla jsem o té akci,“ reagovala na fakt, že dopravně bezpečnostní akce Speed Marathon byla policií hojně propagovaná, její konání avizovala i drtivá většina médií. Jela 49 km/h. „Neznám to tady. Nevěděla jsem, že je tu třicítka,“ bránila se. Na místě je ale dopravní značení výborně viditelné.

V mostecké ulici Slovenského národního povstání měří policisté rychlost pravidelně a často. Je to jedno z rizikových míst ve městě. Mnohdy tam někdo přijde o řidičský průkaz, úplnou výjimkou nejsou podle zkušeností policistů ani rychlosti kolem 80 km/h.

Během Speed Marathonu tam jeden ze strážců zákona obsluhoval radar, další čtyři řešili řidiče. Kdyby tam strážců zákona bylo více, také by měli co dělat. Příliš rychlí řidiči tam stáli ve frontě. Šoféři evidentně nohu z plynu příliš nesundali, a to i když policie zveřejnila přímo i místa, kde se bude měřit.

„Cílem akce je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích. I z tohoto důvodů o akci předem informujeme. Cílem není odhalit co nejvíce přestupků, ale upozornit na rizika, která s sebou nedodržování rychlosti přináší a má za následek každoročně tisíce dopravních nehod a desítky zmařených lidských životů,“ uvedla mluvčí Policejního prezidia Hana Rubášová.

Radar před mosteckou školou opravdu nebyl nijak schovaný. Policista stál na kraji silnice, za ním byla výrazně označená policejní dodávka. Strážci zákona ve svítivém oblečení byli dobře vidět. Přesto bylo přestupků hodně.

Půl hodiny po začátku měření překročila rychlost dáma v peugeotu. Byla už šestá. Sedmý řidič si dal trochu načas, v 8.49 hodin jel 49 km/h. Hned o minutu později ale naměřil radar 46. Za chvíli dokonce 57 km/h. A v 8.58, hodinu po začátku kontroly, chytili policisté už desátého hříšníka. Jel 53 km/h. „Trochu jsem pospíchal,“ okomentoval svou jízdu.

Úseky, kde se při Speed Marathonu měří, přitom nevybírají jen policisté. Tipy mohla zasílat také veřejnost. A sešlo se jich v celé republice 7 711. Řada z nich také z Ústeckého kraje. Na Mostecku si lidé přáli měření například na I/27 u průmyslové zóny Joseph u Havraně nebo ve Vtelenské ulici přímo v Mostě. „Posílal jsem místo v Žatci. Tamní obchvat u podměstí. Tam často jezdí rychle,“ svěřil se v diskuzi o akci na sociálních sítích Miloš Kubalík. Jeho místo ale nakonec policisté nevybrali.

Dvě minuty po 9. hodině zastavili dopravní policisté v Mostě další auto. Tentokrát dodávku, která jela přesně 50. „Dával jsem si pozor, abych jel padesát. Nevšiml jsem si té třicítky,“ řekl smutně její řidič. Třináctý hříšník jel v octavii 59 km/h. „Byl jsem zamyšlený, co ještě musím dnes udělat. Na rovné široké silnici jsem jel kolem padesátky. Bohužel jsem zapomněl, že je tady třicítka. Neuvědomil jsem si to,“ byl rozmrzelý.

Za hodinu a půl strážci zákona přímo u mostecké školy odhalili šestnáct hříšníků, kteří překročili rychlost. Poté se přesunuli na další rizikové místo. Do Žatecké ulice, tam také často šoféři jezdí hodně rychle, pak do Vtelenské ulice, následně na I/15 k Sedleci. „Tam řada řidičů doslova létá,“ řekl ze zkušenosti jeden z policistů. Následovaly úseky u Havraně, na I/13 u Komořan a u Českých Zlatníků, v Litvínově v Chudeřické ulici a u mostecké knihovny. Měřilo se až do pozdních večerních hodin. V každém z okresů na 8 až 17 místech, včetně dálnic. Nejméně úseků, osm, měli v seznamu policisté na Lounsku a Teplicku, naopak nejvíce na Litoměřicku.

Vloni, během šestého ročníku Speed Marathonu, zkontrolovaly policejní hlídky téměř 6 tisíc šoférů, zapsaly si 2 747 přestupků.