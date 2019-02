Louny /FOTO/ – Desítky hořících svíček, květiny, plyšoví medvídci, sloni a další hračky. Vchod do domu naproti ubytovně Oharka v lounské Husově ulici se změnil v pietní místo. Před pár dny tam zemřel tříletý chlapec. Jeho smrt vyvolala ve městě velké emoce.

Ze smrti dítěte podle neoficiálních informací policie podezírá jeho 20letého otčíma Josefa K., kterého obvinila z těžkého ublížení na zdraví a týrání. Část viny ale nese i o rok mladší matka, které se chlapeček narodil v 16 letech. Ta se týrání, ke kterému zřejmě docházelo déle, bála údajně ze strachu nahlásit. „Bála jsem se, že by mi malýho vzala sociálka, kdybych to nahlásila,“ popsala Blesku Simona T. Podle ní muž bil dítě každý den. „Kluk ho nechtěl poslouchat, tak ho za to mlátil, netušila jsem, že to dojde takhle daleko,“ řekla.