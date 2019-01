Slovenští fotografové ukáží své snímky v Divadle K. H. Máchy

Litoměřice - Co předvedou členové klubu FoTOP ze slovenských Topolčianek v Litoměřicích? Na to jsou zvědaví všichni milovníci fotografie v regionu. A zjistí to v pátek 22. listopadu, kdy se ve foyeru Divadla Karla Hynka Máchy v Litoměřicích uskuteční vernisáž výstavy 35 fotografií.

Loni ukázali litoměřičtí fotografové své výtvory v Topolčiankách, nyní jejich slovenští kolegové předvedou svoje snímky v Litoměřicích. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Zatímco před dvěma lety Slováci v Litoměřicích vystavovali snímky na téma „Příroda a krajina", letos předváděné fotografie už tak tematicky vyhraněné nebudou, jak sdělil spoluorganizátor výstavy, litoměřický zastupitel Petr Hermann. Výstava má název „Z naší tvorby". „Fotoklub FoTOP z Topolčianek vznikl před čtyřmi lety. I přes poměrně krátkou dobu svého trvání se může pochlubit takovými akcemi, jako je uspořádání několika mezinárodních výstav, ale hlavně velmi úspěšným vstupem na slovenskou fotografickou scénu. Vernisáže v Litoměřicích by se mělo v pátek zúčastnit šest členů topolčianského fotoklubu," uvedl Petr Hermann, jenž je členem skupiny fotografů s názvem FotoporoT. V něm se volně sdružili někteří z členů poroty fotosoutěže „Život a cestovní ruch v Českém středohoří", pořádané Centrem cestovního ruchu v Litoměřicích. Proč v Litoměřicích vystavují právě fotografové z Topolčianek? „Mezi základními školami v obou městech byla dříve více než 50 let trvající spolupráce, probíhaly výměnné pobyty žáků a řada rodin se dodnes stýká. V roce 2004 jsem měl v Topolčiankách výstavu fotek a od té doby pokračuje spolupráce na kulturním poli," vysvětluje Petr Hermann, který v roce 2010 vystavoval v Topolčiankách společně s Karlem Pechem, fotoreportérem severočeských Deníků. Jejich díla tehdy zhlédly téměř čtyři tisíce lidí! Slováci své snímky v Litoměřicích poprvé předvedli v roce 2011 a v loňském roce odjelo do Topolčianek vystavovat z Litoměřic už pět jejich kolegů. Kromě Petra Hermanna a Karla Pecha i Miroslav Zimmer, Jarmila Kacarová a Josef Rotter. Představili tam své fotografie přírody, krajiny a architektury. Letošní výstava prací členů klubu FoTOP v Litoměřicích bude o to zajímavější, že předseda klubu Radimír Siklienka získal významné a prestižní ocenění, které ho „zařadilo do světové ligy", jak se lze dočíst na webových stránkách nitra.sme.sk. Mezinárodní federace fotografického umění (FIAP) se sídlem v Paříži fotografovi z Topolčianek udělila titul AFIAP (Artiste de la Fédération Internationale de l´Art Photographique). V dlouholeté historii udělování tohoto prestižního titulu jsou asi jen dvě desítky slovenských fotografů, kteří dostali stejné ocenění. FIAP je mezinárodní nevládní organizace pro uměleckou fotografii spadající pod UNESCO. Vznikla v roce 1950 a věnuje se podpoře a propagaci fotografického umění ve všech podobách. Sdružuje 86 zemí a více než milion fotografů z celého světa.

Autor: Ivo Chrástecký