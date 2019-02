Most /FOTO/ – Radnice začala prodejem suvenýrů oficiálně propagovat seriál Most!. Vzniká novinka, seriálová turistika. Region by měl diváckou mánii využít, než poleví.

Infocentrum v Mostě začalo prodávat trička a placky s tématikou seriálu Most!. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Michaela Kačabová z Turistického informačního centra v Mostě v pátek 8. února ráno vytahovala z velké krabice speciální zásilku od České televize. Ta poslala městu 80 objednaných triček s nápisem Most! a 200 připínacích placek s hláškou Dycky Most!. Prodejem těchto suvenýrů radnice podpoří komediální seriál Most! a jeho fanoušky. „Očekáváme velký zájem. Už máme několik desítek rezervací,“ řekla pracovnice centra.

Příznivci seriálu, který se natáčel v Mostě, zřejmě vše vykoupí během příštího týdne. Město navíc nové suvenýry nabízí levněji než e-shop ČT. Pánská černá i dámská růžová trika v několika velikostech stojí 179 korun a placka 12 korun, místo 249 a 15 korun přes internet, kde se platí i poštovné.

Na zahájení prodeje reagovaly hlavně Mostečanky. Ženy, které mají postavu jako manželka hlavního seriálového hrdiny Luďka, si na facebookovém profilu města dělaly starosti, aby jim úzká růžová trika velikosti S a M byla. „Ty svoje přednosti do emka fakt nenarvu,“ povzdechla si paní Vlasta. „Já jsem v cajku!“ glosovala trable další fanynka. Některé doporučují, aby si ženy kupovaly pánské XL.

Personál infocentra připustil, že trika mohou být divačkám malá, a zohlední to v další objednávce. Seriálových suvenýrů má být dostatek po celý rok, aby si je mohli koupit i turisté. První skupinky už mají prohlídku Mostu za sebou. „Byl tu pán s vnukem, kteří přijeli až z Jeseníků jen kvůli seriálu,“ sdělila Michaela Kačabová. Chtěli vidět hospodu Severka, Hněvín i kostel. Když si místa natáčení obešli, vrátili se vylíčit dojmy.

„Říkali, že se v Severce za pár korun skvěle najedli, i když dostali jídlo u okénka. Byli úplně spokojení,“ popsala referentka propagace města. Podle ní přišel do infocentra i turista z Ostravska, který bydlel v hotelu Cascade, také se vyptával na seriál a jak se Mostečanům líbí a že on je z něj nadšený. „Ve čtvrtek tu byli turisté z Prahy a Slovenska. Prý i na Slovensku se chodí do hospody koukat na Most!,“ dodala referentka.

Větší zájem o město Most vyvolaný seriálem zaznamenal i odborník na regionální turismus Martin Bareš, který je průvodcem a pořadatelem netradičních zážitkových výletů Offroadsafari po severozápadních Čechách. „Diváci nám píší a volají, abychom udělali Most. Je to pro nás lákavé a rádi bychom poptávce vyhověli. Proto teď hledáme způsob, jak toto nové téma uchopit,“ sdělil Bareš. Dodal, že na Most! se dívá z profesionální povinnosti. „Seriál úzce souvisí s nádhernou krajinou a jejími pozoruhodnými lokalitami, kterým se věnujeme a které jsou v rámci republiky jedinečné,“ dodal.

A reakce radnice? „Pokud ta mánie běží, tak je asi dobré toho využít,“ sdělil mostecký radní Jiří Nedvěd. Seriál se mu líbí, ale předpovídá jeho pomíjivost. „Až skončí, tak zájem lidí o to podívat se do Mostu postupně odezní a trošku se obávám, že ze seriálu v nich zůstane spíše to negativní. Kdysi polovina národa věřila, že tu máme ropáky,“ uvedl radní.

Tvůrci seriálu při nedávné návštěvě Mostu řekli, že druhou sérii nechystají. Most!, který vychází z autentického prostředí severočeského města a trefuje se do xenofobů i Romů, přitom láme rekordy ve sledovanosti. Pátý díl vidělo přes 1,5 milionu diváků. Roste i jeho sledovanost na internetu.