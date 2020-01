Radost z nezištné podpory často od neznámých lidí. Tu přinášejí potřebným finanční sbírky na dobrou věc. Deník se koncem minulého roku věnoval dvěma takovým příběhům. Jeden teď skončil happy endem. Maminka spastičky Kristýny žádala o příspěvek na flexi rampu do auta, která by jí odlehčila při manipulaci s handicapovanou dcerou. Cílovou částku přes 200 tisíc se podařilo vybrat.

Litoměřičanku Janu Prudkou podpořil spisovatel Josef Formánek. Ten dal také lidem vědět, že se mise podařila. „Mluvil jsem právě s dojatou maminkou Kristýnky a sdělila mi, že s příspěvkem od nadací máme bez 5768 korun vybranou celou částku,“ informoval literát na Facebooku koncem prosince. Díky příslibu dalších dárců bude po svátcích vybráno cílových 214 081 korun.

„JE TO MEGA POČIN“

Spisovatelovi fanoušci i přátelé byli nadšeni. „Pepo, tohle je mega počin, který jste rozhýbal. Maminka bude každý den s radostí o Kristýnku pečovat. Ježíšek existuje,“ komentovala úsilí Andrea Anna Peldová.

„Jsem velmi ráda, mé ruce si odpočinou,“ potvrdila Deníku Jana Prudká. Flexi rampu pro nájezd invalidního vozíku do auta už objednala u specializované firmy v Táboře. „Řekli, že by nám koncem února mohli odvézt auto a pak do něj instalovat plošinu. Dělají to pro celou Evropu, mají toho hodně,“ doplnila Kristýnina maminka.

Příběh další sbírky, o které Deník nedávno psal, měl smutný konec. Šlo o skoro dva miliony korun na zdravotní doplňky a alternativní léčbu. Lidé je v druhé polovině uplynulého roku během krátké doby poslali Lucii Eckertové, jež onemocněla rakovinou. Mladá sportovkyně z Ústí je bohužel už nestihla vyčerpat, vážné nemoci podlehla na Dušičky.

Veškerou vybranou částku, celkem 1 995 248 korun, pak v prosinci odeslal otec Lucie jedné z dobročinných nadací. „Jako rodina jsme se rozhodli a poslali do koruny všechny peníze z transparentního účtu Nadaci Dobrý anděl. Peníze budou použity pro léčbu nemocných dětí a pomoc jejich rodinám, které se ocitnou ve finanční tísni,“ sdělil Roman Eckert na sociální síti.

POCIT KŘIVDY

Toto rozhodnutí ale podle jejího dřívějšího vyjádření na Facbooku zanechalo pocit křivdy v Luciině matce, se kterou je Eckert už delší čas rozvedený. „Je mi velice líto, že jsem opravdu nemohla rozhodovat společně s otcem Luci ohledně transparentního účtu. Jeho veškeré rozhodování bylo s jeho novou rodinou a ne se mnou,“ uvedla na sociální síti Jana Eckertová. Ta krátce předtím převzala facebookový účet po své dceři a na něm vyzvala její příznivce, ať navrhnou, kam by měly peníze jít.

Někteří z nich doporučili pomoct různým nadacím i konkrétním lidem. A také samotné Luciině mamince, která je rovněž nemocná a k užitku by jí byl elektrický invalidní vozík. Podle Eckerta ale ani jedno řešení nebylo schůdné. „Peníze se musely použít přesně na to, na co byly směřované, na onkologické onemocnění. Pokud se z toho neměla platit daň kolem 300 tisíc, měly se poslat nějaké nadaci. Vím, že jsme to udělali správně. Lucka by s tím určitě souhlasila, děti milovala,“ zmínil její otec.

KAŽDÁ POMOC JE DOBRÁ

Jana Eckertová se Deníku svěřila s aktuálními pocity z toho, kde peníze ze sbírky skončily. „Není tam pomáháno jen onkologicky nemocným dětem, což by si Lucinka hlavně přála. Mrzí mě to, protože jsem s ní trávila hodně času, hlavně její poslední měsíce, a věděla jsem, jaká jsou její přání. Ale to už je teď jinak. Prostě se rozhodlo, jak se rozhodlo. Je mi líto, že to bylo o Lucince beze mě, bez matky. Ale všechno se stává proto, že to tak má být. Dobrý anděl je však určitě také dobrá věc, každá pomoc je dobrá,“ sdělila Luciina maminka.