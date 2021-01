/FOTO/ Pravé zimní radovánky si o víkendu užívali lidé ve skiareálu Mezihoří. Ten je jako všechny oficiálně uzavřený, rodiny se tam ale vydaly s boby, sáněmi a plastovými lopatami.

Stovky lidí vyrazily na svah do Mezihoří na Chomutovsku. Bobovalo se, sáňkovalo a sněhová děla jela na plno. | Foto: Deník / Miroslav Rada

Lidé sjížděli modrou sjezdovku, pro prudší červenou platil přísný zákaz. Za zákazovou cedulí chrlilo technický sníh sněžné dělo. „Lidí je tu dost, nic to ale není proti tomu, co bylo před týdnem, to byl masakr,“ utrousil Radomír Šilhan.