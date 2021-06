Téměř půl roku byly všechny hospody potemnělé a nesměli do nich hosté. Od pondělí 31. května si však do nich mohou zajít na pivo nebo jídlo všichni, kteří splní podmínky ministerstva zdravotnictví.

Restaurace Kocanda mohla v pondělí 31. května přivítat první hosty i ve vnitřních prostorech. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Podmínky pro vstup do restaurace

Podmínky do vnitřních prostor restaurací jsou stejné jako u vstupu do předzahrádek. Hosté musí mít negativní PCR nebo AG test, potvrzení od zaměstnavatele o negativním testu, potvrzení o očkování (dostačují tři týdny od první dávky) nebo potvrzení o prodělaném covidu mladší 180 dnů.