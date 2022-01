„S chodci je to na levačku. Hlavně omladina je problémová. Myslí si, že přechod je jako pěší zóna,“ říká Josef Linhart, který má řadu let odjezděno v teplických ulicích. Nyní s autobusem brázdí Bílinu.

V čem vám chodci komplikují práci za volantem vozidla MHD?

Myslí si, že mají absolutní přednost, často drží mobil v ruce, sluchátka v uších. Žádné rozhlédnutí a hurá na přechod. Nebudu raději zmiňovat, jakým tempem přechod přecházejí. Dokonce jsou schopni, a zaznamenávám to často, že se na přechodu skoro zastaví a píšou si na mobilu nebo si zapálí cigaretu.

Dá se proti tomu něco udělat?

Z naší strany ne. Zatroubit na ně nemůžete, jelikož autobus má podtlakové klaksony. Kdyby metr od nich zazněl klakson, tak se chodec v lepším případě neskutečně lekne. Raději nechci domýšlet, co ho může potkat horšího.

Přecházení silnice mimo přechod často končí fatálně. Řidiči nestihnou zareagovat

Nebezpečnější jsou ale asi případy, kdy silnici přebíhají lidé mimo přechod, že?

Ano. Často přecházejí silnici mimo přechod, a to ho mají třeba jen o deset metrů dál. Hlavně tento hazard nechápu u maminek s dítětem a nebo s kočárkem.

Opusťme na chvíli chodce a podívejme se na řidiče. I v jejich případě zaznamenáváte nějaké problémy v dopravě?

Parkování aut je tragédie. Dopravní značky zákaz stání a zákaz zastavení hodně řidičů nezajímá. Myslí si, že když pustí výstražné blinkry, mají výjimku. Dosti řidičů neví asi, co znamená plná žlutá čára a přerušovaná žlutá čára. Stále častěji se stává, že auto někdo odstaví na zastávce a odběhne si třeba do trafiky koupit noviny či cigarety nebo do bankomatu vybrat peníze. Nejhorší je, a to jsem toho dost často očitým svědkem, že okolo projíždí vůz PČR nebo městské policie - a nic se neděje. Jen projedou. Auta často parkují i tam, kde pak není dodržená šestimetrová šířka vozovky.