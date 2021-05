Radim Hauf odemkne dveře a vejde do bytu, který už brzy obsadí s celou rodinou. Uvnitř dodělají pár drobností a budou mít nový útulný domov. „Ještě tu nemáme moc uklizeno, jsme ve fázi zabydlování,“ řekne 53letý Mostečan a v obýváku nakrmí rybičky v akváriu. Nedávno plavaly ve větším bytě. Jenže o ten rodina přišla a nemohla sehnat náhradu kvůli nemilosrdným nájemním praktikám. Pomohla mostecká radnice, která zajistila pronájem volného bytu v privatizovaném věžáku. „Bylo to za pět minut dvanáct. Jinak bychom skončili na ulici,“ konstatuje s úlevou hlava rodiny.

Haufovi jsou pětičlenná rodina. Otec Radim, matka Marcela, 28letý syn Tomáš a 12letá dvojčata Ondřej a Matyáš, který trpí těžkou mentální retardací s autismem, má nemocnou štítnou žlázu a oslabený zrak a svaly. Táta pracuje jako servisní technik a prodejce počítačů na částečný úvazek, aby byl flexibilní a mohl pomáhat manželce s celodenní péčí o Matýska, který potřebuje vozit k lékaři a stejně jako bratr do školy. Nejstarší syn nemůže sehnat zaměstnání, takže rodina musí žít skromně. „Je to hodně složité,“ povzdechne si Radim.

Rodina bydlela od roku 2010 v soukromém nájemním bytě 4+1 a věřila v písemnou dohodu s vlastníkem, že byt v budoucnu přepíše na ně. Haufovi do toho investovali stovky tisíc korun. Jenže majitel vyhlásil bankrot, byt šel do dražby a rodina se musí do konce května vystěhovat. Nedávno zakročilo město, které přes svou společnost Mostecká bytová nabídlo rodině nájemní byt 3+1 ve výškovém paneláku za úřadem práce a Haufovi souhlasili. „Nedokázali jsme sehnat jiný nájemní byt. Dnes je bytová politika taková, že každý má na nájemníky nesmyslné požadavky,“ zlobí se Radim. Rodina má dva pejsky, které handicapovaný syn využívá na canisterapii. Jenže na trhu s byty otec narazil na pronajímatele, kteří k předraženému nájmu a běžné kauci žádají navíc za každého psa kauční příplatek ve výši jednoho měsíčního nájmu. V praxi to znamená zaplatit najednou třeba šedesát tisíc korun. „Kde bychom je asi vzali?“ ptá se Radim. Dodává, že nepomohly ani banky a rodina byla v koncích.

„Nikdy jsme žádný problém s dluhy neměli. Jediné, na co jsme si kdy půjčili, byl úvěr na byt, který nám nikdy patřit nebude. Proto vás tímto prosíme o pomoc na zajištění bydlení naší rodiny,“ napsali Haufovi do svého příběhu na dobročinném portálu donio.cz, který na jaře spustil sbírku s názvem Nové bydlení pro Haufovy. Dvacet dárců poskytlo 27 tisíc korun.

Sbírky si všimla náměstkyně primátora Markéta Stará, která s odborem sociálních věcí rodině nabídla pomoc – náhradní bydlení v centru města a bezplatné právní konzultace jejich případu prostřednictvím radničního Kontaktního místa pro bydlení. Šťastný konec náměstkyni udělal radost. „Je to obrovský úspěch,“ svěří se ve své kanceláři, kde nedávno s rodinou jednala. „Zjistili jsme, že se dostali do svízelné situace ne vlastní vinou,“ vzpomíná.

Radnice nejprve prověřovala, zda je možné rodinu udržet v původním bytě, z toho ale sešlo. Sociálka pak oslovila vlastníky bytů, se kterými spolupracuje v rámci sociálního bydlení a projektu Housing First. Když se vhodný byt nedařilo najít, tak jej poskytla Mostecká bytová – a to uvolněný byt v ulici M. G. Dobnera. „Bylo to velké štěstí,“ říká náměstkyně.

Radnice v Mostě má v bytové oblasti obtížnější pozici než samosprávy jiných obcí, protože bývalá zastupitelstva skoro všechny městské obytné domy zprivatizovala. Město Most přímo vlastní jen přes 250 bytů v Chanově a pár bytů jinde. Mostecké bytové zůstalo jen torzo původního obřího bytového fondu. Z úředních průzkumů přitom vyplývá, že v Mostě jsou ztrátou bydlení ohrožené stovky rodin, jež čelí tzv. obchodu s chudobou. Haufovi patří k těm, které systém zachytil a dokázal jim vyjít rychle vstříc. „Když vidíme podobný osud, tak se snažíme pomoct, ale tím, že město nemá vlastní bytový fond, je to náročné,“ připouští náměstkyně.

Radim je smířený s tím, že náhradní byt je v lokalitě Dobnerovka, kde město kvůli špatnému občanskému soužití muselo od loňska zpřísnit dohled. Podstatné pro něj je, že rodina má zase domov a platí za nájem rozumnou cenu. „Chceme tu žít dlouhodobě,“ říká.

Bydlení a Most



„Malý bytový fond města a snížená schopnost města regulovat ceny jsou slabou stránkou Mostu,“ píše se ve Strategickém plánu rozvoje města Mostu na období 2021 – 2027. Hrozbou je podle tohoto dokumentu také vysoký počet deprivovaných obytných zón a jejich rozšiřování.



Cílem nových opatření je například intenzivnější spolupráce s vlastníky bytů a podpora sociálního bydlení. Radnice si nechává dělat Strategii bydlení města Mostu na roky 2022 až 2042, aby problémy lépe zvládla.



Město s pomocí EU zřídilo loni Kontaktní centrum pro bydlení. Sídlí na radnici a radí lidem bez bydlení, lidem v nevyhovujícím bydlení nebo těm, kterým hrozí jeho ztráta. Slouží i pro majitele bytů, předsedy SVJ či správce domů. Posláním zařízení je vytvořit jednotné centrální informační místo.