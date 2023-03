Oba práce baví, přestože to nemají jednoduché. „Časově to máme náročné. Vstáváme ve tři ráno. Naložíme zboží a jedeme za zákazníky,“ uvedl Petr Záruba. K dodávce s masem je přivedla před patnácti lety demolice. „Původně jsme měli řeznictví na staré ústecké tržnici, ale tu pak město zrušilo a nechalo poslat k zemi. My jsme ale v práci chtěli pokračovat. Tohle bylo nejrychlejší a nejschůdnější řešení, jak ji dělat dál,“ vzpomínala prodavačka Tereza na krušné začátky.