"V Žatci jsme nad jezem na Ohři přímo ve městě nalezli uhynulou labuť. Testy následně potvrdily, že příčinou smrti byla ptačí chřipka," uvedl ředitel ústecké pobočky Státní veterinární správy Petr Pilous.

Veterináři zatím nepřijali žádná opatření v podobě uzávěry okolí nálezu. Upozornili ale všechny chovatele drůbeže v okruhu deseti kilometrů od nálezu, aby ve zvýšené míře dbali na ochranu před biologickým rizikem. "V tomto okruhu jsou i velkochovatelé drůbeže. Pokud by se nákaza dostala do jejich chovu, bylo by nutné je vybít," dodal Pilous s tím, že veterinární správa vyzývá obyvatele kraje, aby hlásili nálezy uhynulých ptáků.

V sousedním Libereckém kraji nalezli prvního ptáka uhynulého na ptačí chřipku v polovině února u jezera Velký Písečák v Příšovicích. Stejně jako labuť v Žatci u něj laboratoř odhalila chřipkový kmen H5N8. Jeho první přenos na člověka zaznamenali v únoru v Rusku, další přenos z člověka na člověka se ale zatím prokázat nepodařilo.