Lucie Navrátilová je první z šesti žen, které uvidíte na stránkách Deníku v našich Proměnách. Řekla nám o sobě, že se cítí jako citlivý melancholik, který má rád sarkastický humor. Pravda je, že se třiačtyřicetiletá dlouhovlasá černovláska na úvod trochu mračila, ale spíše z obavy, co ji čeká.

Z jejího životního příběhu si řeknete, jestli toho na jednu ženu není příliš. První partner si vzal život a Lucie se musela těžce vypořádat s následky jeho rozhodnutí. Ani její druhý vztah nebyl šťastný, a přestože si s manželem v některých věcech rozuměla, nestačilo to a vše skončilo bolestným rozchodem. Jak sama říká, do vztahu dala vše a byla to špatná citová investice. Vše se podepsalo na jejím zdraví. Potkala se s rakovinou, následovala operace a prodělala Toxoplasmózu. Její tělo ji zkrátka upozorňuje, že nežije v souladu se svou ženskou energií. Trvalé následky jako snížená imunita, astma a alergie, které ji trápí, jsou v těchto případech tak typické.

„Když jsem vnímala Lucii na přihlašovací fotce, viděla jsem trochu zklamanou ženu, která jako by říkala: „Pozor na mě, se mnou se život nemazlí. Ani ode mne to nečekejte!“ Mám ráda výzvy a byla jsem ráda, že se s touto ženou mohu seznámit a pracovat s ní. Mluvily jsme spolu o tom, jaká je, aby proměna vycházela z ní. Po proměně nemá žena být někým jiným, ale konečně sama sebou. Lucie přizpůsobila svůj vzhled své nedostupnosti, je to jakési její brnění. Černá barva, delší vlasy, formální styl oblékání. Ale věděla jsem, že něco objevíme.

A bylo to Luciino kreativní srdce, které nás nakonec inspirovalo. Velice ráda a dobře kreslí a svou ženskou energii si realizuje v latinskoamerickém tanci.

Barva vrátila vlasům život

Přísnou černou barvu stylistka Eliška nahradila jemnou hnědou, v odstínu jejích očí. Barva ColorGel od Redken vrátila vlasům život. Doslova vlasový anti-aging. Proto mají po proměně takový lesk. Střih je pro Lucii ideální v polodélce, s kratším sestříháním kolem tváře tak, aby vyvážil a prodloužil její tvar. Super bylo využít vlnitost vlasů, která spolehlivě zruší snahu o jakoukoliv přísnost. Lucie s úsměvem byla úplně „proměněná“.

Make-up Lucii sluší. i když běžně není zvyklá se líčit. Má pěkný tvar očí a výraznější stínování i rtěnka se Michaele povedly. Michaela Matejčiková s námi v proměnách pracuje poprvé a její úkol jsou dokonalé make-upy v přirozeném stylu každé ženy. Lucie se líbila sobě tak moc, že se na sebe ani jednou nezamračila, naopak, užívala si selfíčka i profesionální fotografování s Milanem Stryjou, který je už stálým a oblíbeným spolutvůrcem Proměn. Před objektivem byla Lucka uvolněná a krásná. Z fotek je to vidět.

Šaty vybraly se stylistkou Lindou Radostovou tak, aby se v nich cítila dobře. V zelené barvě se nám líbí nejvíce,“ říká o spolupráci na první proměně autorka tohoto projektu Jana Burdová.

Přes to všechno je to pro Lucii jen začátek cesty. Ta pravá proměna se odehraje uvnitř teprve časem. Zato je však napořád.

TVŮRCI:

Produkce: Studio Jana Burdová

Photo: Milan Stryja/ milanstryja.com

Vlasy: Eliška Fáberová/ janaburdova.cz

Make-up: Michaela Matejčiková/ michaela.makeup.com

Styling: Linda Radostová/ lindaradostova.cz



Chcete prožít to co Lucie? Neváhejte a napište nám. Stále vybíráme další ženy do Proměn. A připište své přání,v čem by vám změna vzhledu mohla pomoci. Těšíme se na Vás.



Co na vybrané dámy čeká?

● Vlasová péče od nejlepšího kadeřnického týmu ze Studia Jana Burdová.

● Den stylu v módním domě Van Graaf.

● Balíček vlasové kosmetiky Redken v hodnotě 2000 Kč.

● Luxusní profesionální kulma Hot Tools.

● Fotografie od profesionálního fotografa Milana Stryji.



