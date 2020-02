Devátý ročník Proměn s Deníkem právě začíná. Přihlaste se, pošlete nám svůj příběh a možná to budete právě vy, komu pomůžeme najít odvahu ke změně vzhledu a stylu, abyste se cítila dobře, jako krásná a sebevědomá žena.

Kadeřnické profesionální studio Jana Burdová bude společně s Deníky měnit šest žen v období od února do května 2020. V této době se budou na stránkách Deníků objevovat odvážné dámy, které se svěří do rukou profesionálů z týmu Jany Burdové.

Prohlédněte si proměny z loňských ročníků

Změníme nejen vás. V průběhu let se změnily i Proměny samotné. Jak říká autorka projektu Jana Burdová, zpočátku kadeřníci a vizážisté vnímali především své vize jak vytvořit krásu. „Postupně jsme pochopili, že každý člověk má půvab v sobě a jde jen o to, ho probudit. Na proměně mám nejraději, že když se žena cítí být krásná, dává jí to obrovský zdroj energie. Takové momenty člověka mění nejvíce. Proměny jsou určitý druh terapie. A nejde jen o to, jak dlouho si žena svůj nový styl udrží. Do konce života už bude vědět, že krása a půvab je její součástí.“

Neváhejte a pošlete email na: promeny9@denik.cz svoji přihlášku do Proměn 2020.

Uveďte celé jméno, bydliště, kontaktní telefon, přiložte fotografii postavy a obličeje a připište své míry a konfekční velikost. Do přihlášky nám napište krátce svůj příběh o tom, proč byste si proměnu přála. Pokud budete mezi šesticí vybraných že, můžete se těšit na čtyři dny v rukou profesionálů plné péče o vás.

S uzdravenými vlasy, dokonalým střihem a barvou, která rozzáří pleť i oči a nalíčení od makeup-artist Michaely Matejčikové si užijete den stylingu. Splníte si sen být celý den obklopena krásným oblečením a zkoušením si těch nejlepších kousků pod dohledem zkušené stylistky Lindy Radostové. Pak už na každou proměněnou dámu čeká profesionální fotograf Milan Stryja, který pro ně vytvoří krásné vzpomínky na celý život.

Těšíme se na vás a vaše příběhy. Pokud jste sama se sebou spokojená, pomozte rozhodnout někomu, kdo by si přál zažít změnu svého vzhledu a přihlaste ho. Začínáme právě teď. První proměněnou dámu vám představíme v Deníku už začátkem března.

Proměny s Deníkem a Studiem Jana Burdová

HLASOVACÍ SOUTĚŽ

V průběhu Proměn můžete hlasovat o nejvíce povedenou proměnu na emailové adrese: promeny9@denik.cz – do předmětu mailu vložíte slovo „HLASOVÁNÍ“. Na závěr pak vylosujeme jednoho z vás, který získá Dárkový poukaz na Proměnu ve Studiu Jana Burdová. Vítěze hlasování o nejvíce povedenou proměnu poté uvidíte na stránkách Deníku.

