Sošku v Orasíně u Boleboře odhalili a do kaple nainstalovali minulý víkend. Složili se na ni místní i přespolní v sousedské sbírce, kterou zorganizoval umělec Josef Šporgy. Také on v Orasíně bydlí a tvoří. Třetinu patnáctitisícové sumy věnoval Gerald Bretfeld z Mnichova.

Jde o vyvrcholení kulturních oprav ve vesničce, které začaly už v roce 2009. „Tehdy jsme odhalili desku malíři Loisi Zimmermannovi, pak přišla na řadu oprava kaple, obnova pomníčku padlých a teď třešnička na dortu – socha Madony do kaple," neskrývá radost Šporgy. Nezapomněl pochválit i spolupráci s vedením obce.

Před tím v nice (výklenku) kaple byla jen plastová soška Panna Marie a několik svatých obrázků. Teď je tu originální dílo z ateliéru místního umělce. „Dodržel jsem základní atributy madony, ale dodržel jsem je po svém. Je tam můj rukopis," potvrzuje autor Jiří Němec.



Nejviditelnějším originálním prvkem jsou schody, po kterých matka Ježíše Krista jakoby schází. „Motiv schodů je symbolický. Znázorňuje, že Panna Marie k nám neustále přichází," dodává Němec (více vpravo).

Také Šporgy coby iniciátor sbírky je s dílem spokojený. „Jirka Němec žádnou sochařskou práci neodflákne, ale na téhle si dal záležet ještě víc, protože jí má za domem," usmíval se při slavnostním odhalení. Na akci dorazilo několik desítek lidí. Většinou místních, dorazili však i „sousedé" z Německa. Nakonec – sošce žehnal německý farář, jirkovský tou dobou doprovázel biskupa na návštěvě v Otvicích.

Ve tváři má neštěstí, ale ne zoufalství

Na sošce Madony pracoval umělec déle než měsíc, ale samotné řezbářské práci předcházela ještě dlouhá příprava. Kdo myslí, že jde jen o výběr vhodného dřeva a obcházení kostelů pro inspiraci, mýlí se. Jiří Němec se kvůli tvorbě sochy ponořil hlouběji. A to nejen do křesťanské symboliky…

„Vnímal jsem jí jako člověka. Jako normální ženu, která prožívá strasti se svým dítětem, každé jeho odřené koleno," svěřil se Chomutovskému deníku během krátkého rozhovoru. A přesto, že nakonec viděla svého syna zemřít mučednickou smrtí, nechtěl sochař znázorňovat zoufalství. „Uvědomil jsem si, že musela mít ohromný duševní potenciál, aby dokázala tu bolest snést. Také proto má socha v obličeji neštěstí, ale nikoli zoufalství," dodává.

Jak podotkl, soška Panny Marie by měla lidem dodávat sílu. „Měla by upozorňovat lidi na to, že v životě existuje bolest, ale také láska. A té by mělo být vždycky více." Právě spojení lásky a bolesti znázorňuje tradiční symbol – srdce s trnovou korunou, na které Ježíšova matka jednou rukou ukazuje.

I zpracování ale skrývá několik autorských záměrů. Pozorný divák si třeba všimne, že zatímco horní polovina sochy je klidná, druhá naopak hodně zvlněná. „Opět je to znázornění toho, že součástí života jsou klid i vzrušení," dovysvětluje umělec.

Jaké to vlastně je, tvořit křesťanský symbol, k němuž se budou věřící klanět, k němuž se budou modlit? „Cítil jsem pýchu, že mohu něco takového tvořit," přiznává Němec a jedním dechem dodává: „ale musíš se ponořit do pokory a především udělat věc, která není hloupá. Nemůžeš jen něco udělat – tak tady to máte a tím to pro mě hasne. Možná budou lidé, kteří řeknou „super socha", ale budou ji vnímat jen jako prázdný obraz. Ale spousta lidí v ní dokáže číst. Předkládat lidem hloupé věci, to se nedělá…"