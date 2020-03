Přišlo to ve chvíli, kdy se připravují na přijímačky a chystají k maturitám. Nečekané prázdniny ale řada studentů vyměnila za pomoc seniorům a rodičům s dětmi, kterým bezpečnostní opatření vlády kvůli koronaviru komplikují život.

Tereza Weissová z Chomutova, která má před maturitou na mosteckém zdravotnickém lyceu, nelenila a krátce po ohlášení uzavření základních škol se nabídla na sociálních sítích k hlídání dětí. „Sice mám před maturitou, ale měsíc sedět doma a celé dny se učit? To není nic pro mě. Naopak není lepší pocit než pomoci lidem v nouzi,“ myslí si studentka. „Dokážu si představit, jak to momentálně vypadá v rodině s malými dětmi, kde rodiče pracují od rána, nebo pokud je matka samoživitelka,“ doplňuje.

Studentka chomutovské zdravotnické školy Ivana Kuriljaková začne pomáhat v Droužkovicích, kde místní komunitní centrum pořádá menší příměstské tábory, které by zaměstnaným rodičům vytrhly trn z paty s hlídáním potomků. Kromě dobrého skutku, který je pro ni hlavní motivací, vidí v momentální situaci studentka i příležitost k osobnímu rozvoji. „Byla by to skvělá možnost získat nové zkušenosti ke studiu pedagogického oboru,“ doufá Kuriljaková.

Karolína Cílová z Ústí nad Labem nabízí hlídání dětí přímo u sebe doma. „Jedině v pomoci druhým vidím cestu, jak to jako společnost můžeme celé zvládnout,“ popisuje. „ Zkouškové ani před státnicemi nemám, tak tu nechám tři, čtyři děti prohánět. Už mám rodiče nasmlouvané,“ říká Cílová. Že by z toho byla výnosná brigáda, odmítá. „Za hodinu hlídání si účtuji padesát korun. Děti dostanou čaj, limču, svačinky, něco padne na úklid, koupila jsem lego. Žádný vejvar z toho nedělám, hanba by mě fackovala,“ tvrdí rázně Cílová.

O tom, že by se od malých dětí, které jsou pravděpodobně nejčastějšími přenašeči nemoci, sama nakazila, nepřemýšlí. „Co má přijít, přijde. Říkám si, že když je dokázané, že v mém věku to nemá těžký průběh, musíme jako mladí prostě zabrat,“ dodává Cílová.

Studenti pomohou i té nejstarší generaci. Řízenou akci rozjelo kadaňské gymnázium. Nejméně jedenáct studentů začne roznášet nákupy seniorům, které nákaza nejvíce ohrožuje.

Pomoc s hlídáním ratolestí nabízí i Pension U Johnů na Nakléřově na Ústecku. "Pension bude v této těžké době vyhrazen pouze pro spokojenost vašich dětí, pro veřejnost bude uzavřený. Pro děti bude zajištěno jídlo a pití (svačina-oběd-svačina). Počet dětí je omezen, věková kategorie 4-10 let," přibližuje Martin John. Zájemci mohou volat na telefonní číslo 737 753 627.

Jsme na tom všichni stejně, můžeme se ocitnout preventivně v karanténě, ale i nemocní na lůžku. Jedni tak nutně potřebuji pomoc, jiní jim chtějí pomáhat. Uvařit, pohlídat, zabavit děti, učit konkrétní předměty, dojít nakoupit, pomoci s technikou, nakoupit, dojít do lékárny… Zatím o sobě nevědí. Proto přicházíme s nápadem:



Pokud chcete pomáhat nebo naopak potřebujete pomoc, neváhejte napsat na mail chomutovsky@denik.cz a my se postaráme o zveřejnění. Pokud nebude vaše prosba, nabídka platná, pošlete nám mail, že vás máme vyřadit. Budeme rádi, když díky Deníku se k vám pomoc dostane, případně budete pomocí pro jiné už plně vytíženi. Budeme rádi, když nám také pošlete fotografii, případně pár vět k tomu, jak jste pomáhali nebo našli pomoc.