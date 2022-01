Případ se stal v létě minulého roku. Teď po šesti měsících policie uzavřela vyšetřování. „Z přečinu krádeže se budou zodpovídat dva muži ve věku 37 a 41 let. Jsou podezřelí, že koncem loňského srpna odcizili v Proseticích nepojízdné vozidlo Ford Mondeo. Auto odtáhli na laně do Bíliny,“ uvedl mluvčí policie Daniel Vítek.

V Bílině ho vypátrali policisté a předali ho zpět majiteli. Tím ale příběh neskončil. Než si totiž dotyčný stihl zajistit odtah zpět do Teplic ke svému domu, lapkové se k odstavenému autu vrátili. „Rozebrali ho, a prodali do sběrny,“ dodal policejní mluvčí.

Jak se ukázalo, nebyl to jejich první pokus, jak přijít takto k penězům. Zkusili to i podruhé. V půlce září si v Teplicích vyhlédli jiné vozidlo, na kterém chtěli vydělat. Do oka jim tentokrát padl nepojízdný Peugeot. Opět ho odtáhli na laně za dalším autem do Bíliny, kde ho rozebrali a nanosili postupně do sběrny. „Oběma spolupachatelům za to hrozí až dvouleté vězení,“ poznamenal k případům Daniel Vítek z teplické policie.

„Mladšímu muži navíc hrozí trest i za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, protože si sedl za volant, přestože má Okresním soudem v Teplicích uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel,“ dodal Vítek.

Podle pracovníka sběrných surovin, kterého Deník oslovil, lze do sběru dnes odevzdat prakticky cokoliv kovového. „Kusy aut nám sem lidé vozí často. Zejména dveře,“ zmínil muž, který ve sběrně pracuje už řadu let. „Celé auto nevykupujeme. To ani nejde. Musí být rozebrané a odstrojené. Pak se to dá nějak řešit,“ prohodil.

Podobný případ jako v Teplicích řešili před pěti lety kriminalisté v Praze. Tehdy se ale jednalo o organizovanou skupinu zlodějíčků, která měla na svědomí desítky případů. Krádeže probíhaly vždy podle stejného scénáře, jak v té době připomněl Jan Daněk z ředitelství pražské policie. „Jeden z mužů nejprve vyhlédl zaparkované vozidlo na ulici, rozbil okno, po poškození spínací skříňky nastartoval a odjel s ním. Vozidlo pak skončilo na pozemku rodinného domu ve Středních Čechách,“ konstatoval policista s tím, že pak už nastoupili spolupachatelé. Ti auto rozebrali a rozprodali na náhradní díly. Části, které zbyly, putovaly do sběrny.