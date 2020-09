V Ústeckém kraji žilo k poslednímu dni roku 2019 celkem 820 965 obyvatel, s menší převahou žen. „Za uplynulý loňský rok se počet obyvatel kraje zvýšil celkem o 176 osob,“ vypočítává Růžena Funková z Krajské správy Českého statistického ústavu (ČSÚ) v Ústí nad Labem.

V kraji žije 7,7 procenta celkové populace republiky a region je pátým nejlidnatějším v ČR. Přesto většina okresních měst své obyvatele ztrácí. „Celkový nárůst počtu obyvatel v kraji byl ovlivněn výhradně kladnou zahraniční migrací obyvatel,“ doplňuje Funková. Bilance narození versus zemřelí hraje ve většině měst ve prospěch mortality. „Odeznívá zvýšená porodnost, jejíž vrchol byl v roce 2008. Zemřelých je více, proto dochází trvale od roku 2010 k přirozenému úbytku obyvatel Ústeckého kraje,“ vysvětluje trend například Bezpečnostní analýza Ústeckého kraje pro roky 2017-2021.

Největší rozdíl mezi oběma kategoriemi je v Děčíně, Mostě a také Ústí nad Labem. Naopak více narozených než zemřelých zaznamenali statistici pouze v 11 městech kraje z 59, největší přirozený přírůstek vypočítali v Trmicích.

Populace kraje soustavně stárne. I přesto patří Ústecký kraj k těm populačně mladším územním celkům. „Ústecký kraj byl v roce 2019 s průměrným věkem obyvatel 42,2 roku třetím nejmladším krajem v ČR. Průměrný věk žen byl 43,6 roku a mužů 40,9 roku,“ upřesňuje Iva Princová z ústecké správy ČSÚ. Obcí s nejmladším obyvatelstvem je Jirkov, kde průměrný věk obyvatele je 40,2 roku. Nejstarší pak Česká Kamenice, kde průměrný věk občanů je 43,5 roku.

Teplice jsou městem, které z celého kraje lákají nejvíc přistěhovalců. Loni se sem nastěhovalo 228 osob. Nejčastější národnostní menšinou jsou v kraji Vietnamci, tvoří 31 procent všech cizinců. Následují Ukrajinci, Slováci a Němci. Celkem přišlo loni do regionu 1 552 lidí ze zahraničí, naopak z něj odcestovalo 710 Čechů.

Prvenství mezi městy, která se nejrychleji vylidňují, drží Most. A to nejen v kraji, ale v rámci celé republiky. Od začátku devadesátých let z něho odešlo kolem osmi tisíc lidí. Velkou roli v tom hrálo utlumení těžby a ztráta pracovních pozic. Demografických výzev je ale více, kořeny mají už v předrevolučních letech. „Na Mostecko přicházeli především mladí lidé dělnických profesí, v důsledku čehož má město Most v současnosti vyšší podíl obyvatelstva v produktivním věku, nicméně vzdělaností patří struktura k nejnižším v celé ČR,“ uvádí výzkumná zpráva projektu Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit.