Bíle a fialově rozkvétají v červnu maková pole. Potěcha pro oko vydrží jen pár dní, mák pak dozrává a zemědělci ho sklidí o prázdninách. Na Litoměřicku a v Jablonném v Podještědí pěstuje tradiční českou plodinu už sedmým rokem 25letý Němec Niklas Klingebiel. Centrem jeho hospodářství jsou Trnovany na Litoměřicku.

Rodák z Dolního Saska pochází ze zemědělské rodiny. V roce 2014 začal v oblasti rostlinné výroby hospodařit v Čechách. Hledal nějakou zajímavou farmu na severu země, ale dlouho nenacházel nic, co by ho zaujalo. Jak tedy našel Trnovany? „Prostě jsem viděl inzerát,“ usmál se Niklas. „A při první prohlídce řekla celá moje rodina ANO! To je to správné místo a správný podnik!“ popsal první dojem.

Mák, který teď zemědělec pěstuje na zhruba 100 hektarech, zde nebyl novum, už dřív na těchto polích rostl. „Ale ne v takové míře jako teď,“ podotkla Kateřina Khan, vedoucí provozu v Klingebielově společnosti Produkta. V okolí Trnovan tradičně pěstují jarní mák kvetoucí bíle. On ale nově zkusil zasít také mák ozimý, který má při rozkvětu krásnou fialovou barvu.

Zemědělcovi prarodiče ještě před 40 lety v Německu také pěstovali mák a nedávno s tím začali znovu. Jak ale říká i sám Niklas Klingebiel, díky lepšímu podnebí býval český mák vždy lepší než ten německý. Extrémní sucho v posledních letech však ponižuje výnosy více u nás.

On sám má rád mák v sladkostech. „U nás doma se jedí makové koláče,“ potvrdil mladý zemědělec. Cení si vztahů s místními, prý jsou skvělé. „Od začátku jsem se tu cítil jako doma. Naše motto je vyjít s každým a s každým se dohodnout,“ zmínil. Obzvlášť se mu líbí spolupráce s místními mladými motivovanými lidmi.

Niklas Klingebiel si rekonstruoval byt v areálu Produkty a v Trnovanech se zdržuje nejčastěji. Pochvaluje si nádherné okolí. Do Německa jezdí podle potřeby. Jeho Produkta dnes patří mezi největší výrobce vyčištěného máku v České republice. Vyprodukuje ho až 300 tun ročně. Překupníci posílají pro surovinu do Trnovan na Litoměřicku celé kamiony a mák pak prodávají dál jako potravinu do pekáren. „Naše společnost má tři hlavní odběratele, nejvíc vypěstovaného máku potom končí v Německu,“ konstatovala Kateřina Kahn.

Mák zde čistí na speciální travní lince a mají pro něj zvláštní sklad. Semeno sem navezou na kovové rošty, pravidelně profukují vzduchem a rozhrnují železnými šneky, aby nezvlhlo a neobjevila se plíseň. Takovou moderní technologii a kompletní posklizňovou linku drobného travního semene v širokém okolí nemají. I proto ji využívají také další zemědělci z regionu.

Na Litoměřicku se pěstuje potravinářský mák s minimem omamného morfinu i kodeinu. I sem ale dříve podle pamětníků pořádali „nálety“ milovníci rauše, nařezávající palice s nezralým mákem.

V trnovanské Produktě se teď těší na další, zářijový ročník Makových slavností na nedalekém zámku v Ploskovicích, kde je společnost hlavním dodavatelem této suroviny.