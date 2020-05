Ve Šluknovském výběžku využívali místní pendleři a nákladní dopravci přechod v Rumburku a Jiříkově. Od 10. května je otevřený ještě přechod v Dolní Poustevně a v Hřensku na Děčínsku.

Podle informací ústeckého celního úřadu od 10. do 18. května přes státní hranici v Dolní Poustevně přejelo 1 353 vozidel směrem do ČR, z ČR do Saska jelo 1 545 vozidel. Podobné množství aut projelo Hřenskem. Do ČR tu směřovalo 1 510 vozidel a do Saska jelo 1 566. „Ve Šluknovském výběžku přejíždí hranice v drtivé většině řidiči v rámci příhraničního styku,“ uvedl Jiří Nejedlý z ústeckého celního úřadu.

Například 18. května během jediného dne po dálnici D8 (přechod Krásný Les) projelo 3 900 vozidel do ČR a do Saska ze severu Čech vyjelo 2 100 aut. Naproti tomu ve Šluknovském výběžku přes Rumburk a Jiříkov projelo do Čech 735 vozidel a opačným směrem do Německa 950.

Přes Dolní Poustevnu jelo směrem z ČR 203 a do ČR 205 aut. Podobné to bylo na přechodu Hřensku, kudy do Čech 18. května jelo jenom 192 vozidel a do Saska 247.