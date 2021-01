Šéf Národní sportovní agentury a nyní už bývalý poslanec za ANO Milan Hnilička, odvolaný liberecký krajský policejní ředitel Vladimír Husák, bývalý premiér Jiří Paroubek nebo olympijský vítěz z Nagana a v současnosti člen Rady České televize Jiří Šlégr. Ti všichni byli v sobotu večer účastníky narozeninové párty v teplickém hotelu Prince de Ligne, který patří exposlanci za ČSSD Petru Bendovi. Byla tam ale i řada Tepličanů.

Ředitel FK Teplice Petr Hynek | Foto: Deník/František Bílek

Kontroverzní politik Benda slavil své padesátiny, podle všeho mu společnost dělali i někteří vlivní lidé z Teplic. „Benda pořádá své večírky pravidelně v období svých narozenin. Dává na odiv své postavení, to, jaká je honorace. Proto si své hosty nepozval někam stranou, ale přímo do hotelu v centru. To, že platí přísná protiepidemická nařízení, nijak neřeší. Naopak možná počítal s tím, že se celou akcí zviditelní. A hosté mu na lep skočili, nechali se nachytat," řekl Deníku pod podmínkou anonymity zdroj, který je se situací dobře obeznámený. Dodal, že oslava probíhala už v pátek, kdy byli pozvaní někteří tepličtí politici, podnikatelé a další veřejně známé osoby. V sobotu pak dorazili ti, kteří jsou celorepublikovou smetánkou.