Miroslav Oros

Publicista, letec a koloběžkář. Narodil se v roce 1975 v Ústí nad Labem, kde také pracuje a žije. Živí se publicistikou, fotografováním a natáčením. Je ženatý, má dvě dcery. Koníčkem je sport, kultura a pivo.

Říkal jste, že dnes – v pondělí po víkendu – ještě odpočíváte, protože jste byl s mládeží na badmintonu.

Ano, obě mé dcery hrají od malička badminton. Posledních osm devět let tak jsem minimálně dvakrát do měsíce s jednou nebo s druhou na nějakém turnaji. Protože jsem badminton sám více než dvacet let hrál, často na turnajích pomáhám radou nejen svým, ale i dalším ústeckým dětem. Minulý víkend jsem byl s mladší dcerou v Českém Krumlově, kde se hrálo mistrovství České republiky regionálních výběrů hráčů a hráček do jedenácti let. Společně s dalšími dvěma trenéry jsme pomohli výběru severních Čech k bronzovým medailím, což nikdo nečekal. Bylo to vyčerpávající nejen pro děti, ale i pro nás. Ale krásné.

Mám před očima jeden starší snímek, kde jedete na koloběžce charitativní jízdu, mohl byste nám přiblížit toto období svého života?

Loni v létě během olympiády v Tokiu jsem si udělal aktivní dovolenou a dva týdny jsem jel na silniční sportovní koloběžce – to je ta s velkými koly – z Paříže do Prahy. Vzal jsem to přes Belgii, Lucembursko a Německo a dohromady to dalo více než 1 600 kilometrů. Rád se při podobných aktivitách motivuji dobročinnými aktivitami. Tenkrát jsem se rozhodl pokusit se během jízdy vybrat nějaké peníze do sbírky Kuře – Pomozte dětem. Protože tento můj výlet sledovalo přes sítě, rádio a televizi docela hodně lidí, povedlo se mi během dvou týdnů vybrat přes sto tisíc korun.

Ústečan vyrazil na olympijskou jízdu. Na koloběžce z Paříže do Prahy!

Pokračujete v tom dál?

Jízdu na koloběžce jsem si zamiloval. Kromě toho, že mě udržuje v rozumné formě, je to i perfektní způsob, jak si vyčistit hlavu. Jedete krajinou, kocháte se, z kopečka se svezete, po rovince se zlehka odrážíte a do kopečka si zamakáte nebo koloběžku vedete. Takhle se dá v pohodě ujet i přes sto kilometrů za den. Oproti jízdě na kole mám při koloběhu pocit, že jsem blíž k přírodě, jako bych to ušel pěšky. Letos jsem žádnou dobročinnou jízdu neabsolvoval. Byl jsem ale na dvou parádních etapových závodech – jeden z nich byl třídenní na terénních koloběžkách a druhý dokonce pětidenní na silničních koloběžkách. Chystal jsem se ještě na další terénní závod West Carpathian Challenge – 590 kilometrů přes slovenské Západní Karpaty s převýšením 14 500 metrů, ale těsně před závodem jsem onemocněl, tak z toho sešlo. V roce 2024 bych se moc rád zajel podívat na koloběžce na paralympiádu do Paříže. Obdivuji výkony hendikepovaných sportovců a strašně jim fandím. Během své jízdy bych chtěl zase vybírat peníze, třeba pro nějakého konkrétního hendikepovaného sportovce, ideálně z Ústeckého kraje. Snad to vyjde.

Nejvíc jste známý v souvislosti s letadly, pokračujete v tom profesně?

Létání a jeho popularizaci se věnuji také už přes dvacet let. Deset let jsem dělal šéfredaktora leteckého magazínu Pilot. Sám jsem aktivně létal na bezmotorovém i motorovém paraglidu a ultralehkých letadlech a vírnících. Ty jsem i pár let předváděl a kamarádovi pomáhal s jejich prodejem. Letecká žurnalistika ale zvítězila nad byznysem. V roce 2014 jsem založil internetovou televizi airZone.TV, která za uplynulých osm let připravila pro fandy letectví více než 600 leteckých dokumentů a reportáží. S kolegy jsme připravili i několik desítek leteckých pořadů pro Českou televizi. Teď už to s létáním není tak slavné, ale když se děje na letecké scéně něco zajímavého, beru kameru a mikrofon a jedu nebo letím.

Miroslav Oros přejel republiku na koloběžce: Skvěle jsem si vyčistil hlavu

Co je pro vás teď v létání nejzajímavější?

S napětím sleduji, zda se Ukrajině podaří znovu dostat do vzduchu zničený Antonov An-225 – legendární šestimotorovou Mriju. Beru to i jako takový symbol ukrajinské nezdolnosti. Také mě stále víc přitahuje vesmír – další chystané lety na Měsíc a stále reálněji se rýsující let na Mars.

Co je dnes nejtěžší, pokud chcete lítat a mít to jako hobby?

Nejtěžší je začít, a když už se odhodláte, tak u toho vydržet. Ať už létáte na čemkoliv, je nutné se tomu věnovat intenzivně. Čím častěji létáte, tím létáte bezpečněji. Létat není těžké, když se to naučíte, je to jako jezdit na kole. Ale bez tréninku se to rychleji zapomíná.

Co považujete za svůj největší letecký zážitek?

Těch je spousta. Asi největším bylo moje tříměsíční vzdušné putování mezi českými dětskými domovy na motorovém padáku v roce 2011. Několikrát jsem oblétl republiku, navštívil spoustu dětských domovů a od podporovatelů vybral i nějaké peníze na podporu pěstounských rodin. Bonusem bylo, že jsem se s více než 9 000 nalétanými kilometry zapsal do Guinnessovy knihy rekordů, a i po jedenácti letech tam stále jsem. Největší profesním leteckým zážitkem byla návštěva finále Red Bull Air Race v roce 2018 v Texasu, kde jsem sledoval zisk titulu mistra světa českého pilota Martina Šonky.

Oros to dokázal! Ústí má rekordmana roku 2012

Dnes jsou velmi populární podcasty a streamování, zabýváte se tím i vy?

Když se nemohlo během covidu ven, začal jsem na airZone.TV vysílat živé rozhovory. Měly docela ohlas, bavila mě i interaktivita, kterou živé vysílání umožňuje – vidíte, kdo se dívá, diváci můžou posílat vzkazy, je to fajn. Bavilo mě i překonávat technické nástrahy spojené se streamováním. Hodně jsem se toho musel naučit a pořídit i nějaké další technické vybavení. Nakonec to vedlo k tomu, že jsem si pronajal v Ústí prostory a v nich si zařídil malé útulné nahrávací a streamovací studio. Kromě rozhovorů s letci odtud vysíláme i pořad „Okres na severu“ – rozhovory se zajímavými lidmi z regionu. Cítím se při tom, jako by ke mně někdo přišel na návštěvu. Je to ale spíš sezonní záležitost, vysíláme jen od konce podzimu do začátku jara. Teď v listopadu začneme třetí sérii. Studio také půjčujeme a pronajímáme dalším tvůrcům, vzniká zde třeba podcast Inovačního centra Ústeckého kraje Nový start.

Jak těžké bylo se dostat do obecného povědomí?

V leteckém světě mi pomohla pozice šéfredaktora časopisu Pilot a už zmíněný světový rekord. Příspěvky naší letecké televize sledují někdy tisíce, někdy desetitisíce lidí. U „Okresu na severu“ jsou to zatím jen stovky lidí. Ale ono to bohatě stačí. Je fajn, když vás lidi v hospodě poznávají a říkají, že pořad poslouchají, co se jim líbilo a co ne.

Kde berete na vše energii?

Celý život se snažím dělat věci, které mě baví. Zároveň se snažím postarat se o své blízké a mít se dobře. To se jednoduše řekne, ale někdy se to docela špatně realizuje. Zažil jsem několik období, kdy se mi moc nedařilo. Nebyly peníze ani nápady, nebyla energie. Měl jsem i období, kdy mě trápily nemalé dluhy a na obzoru se nerýsovala žádná perspektivní práce. Vždy jsem to období nějak překonal – především tvrdou prací a sportem. Stálo mě to sice barvu vlasů, ale stále dělám, co mě baví, o své blízké se dokážeme společně s mojí skvělou ženou postarat. Stále se mám na co těšit, severní Čechy nejsou vůbec špatné místo k žití.