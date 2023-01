Vojta patřil k nejmladším účastníkům nedělního setkání otužilců v největším rekreačním areálu v Mostě. Předtím se otužoval jen týden. „Nejdřív to bylo studené, ale když vylezete, tak je to takové teplé,“ popsal chlapec svou premiéru v jezeru Most.

Členové plaveckého klubu Otužilci Most, kteří sraz pořádali, jsou také recesisté. Proto ta zmrzlina. „To je naše image. Zmrzlina akci obohatila a lidé to kvitovali,“ řekl Tomáš Babouček z plaveckého klubu. Na sraz dorazili nadšenci například z Mostu, Prahy, Děčína, Chomutova, Jirkova, Braňan, Slaného, Kladna a Litvínova. Nejednalo se o závody, takže mohli použít bójky, kruhy, rukavice a další pomůcky. Na bezpečnost dohlíželi zdravotníci a potápěči.

Koupačka pod Jezeřím? Místo lomu ČSA má vzniknout Komořanské jezero

Jednalo se o druhý ročník. První setkání proběhlo v roce 2022 na sousedním jezeru Matylda, kde klub založil tradici zimního plavání pro širokou veřejnost. Letos klub pozval otužilce na jezero Most, protože Matylda zamrzá. „Chtěli jsme navíc lidem ukázat jiné lokality, které tu máme. Takže místa budeme střídat,“ řekl Babouček.

Klub má zhruba dvě desítky členů, ale nabírá další. Pravidelně se scházejí na Matyldě a chodí i k jezeru Most, když Matyldu pokryje led. Otužilci z Mostu jsou také k vidění na podobných akcích v jiných městech. Na jezeru Most klub připravil v neděli 22. ledna skupinové rozplavby na tratích 100, 250 a 750 metrů. Akce začala ráno po deváté a skončila po poledni. Součástí bylo vyhlášení nejmladšího otužilce, vítěze plavby na 750 metrů, výherců tomboly a každý dostal pamětní list.

„Přijel jsem pro dobrý pocit ze studené vody. Cítím se pak mnohem svěžejší,“ sdělil 38letý Radek David, který není členem žádné skupiny. S otužováním začal sám teprve před necelým půl rokem. Impulsem bylo podle něj zvláštní vnitřní pnutí, touha jít do toho. Přípravu zahájil doma v koupelně, kde si při sprchování přidával čím dál víc studenou, až se dostal na maximum. Pak se rozhodl chodit ven a na podzim vyzkoušel chomutovské Kamencové jezero. Do jezera Most se v neděli ponořil poprvé v životě. „Areál je to pěkný, určitě se sem budu chtít vrátit, v létě na kole a taky do teplejší vody,“ řekl Chomutovan.

Zdroj: Martin Vokurka

Až o prázdninách přijede, uvidí u jezera novinky. Slibuje je město Most, které se stará o hlavní pláž a její blízké okolí. „Jezero chceme dále rozvíjet,“ řekl primátor Marek Hrvol. Už v únoru by se měl otevřít nový stánek s občerstvením a finišuje výstavba dětského hřiště s majákem a vrakem pirátské lodi, u které se ještě bude dodělávat odvodnění. Lidem poslouží i pítka a pergola, která zastíní stánek. V areálu bude i vodní rozprašovač pro osvěžení za horka a fotopoint s nápisem Most a se srdcem, kterým bude možné otáčet podle volby pozadí. Rozšiřovat se mají i veřejné toalety a v plánu je půjčovna pomůcek pro vodní sporty. Parkování u jezera zůstane bezplatné.

Pozemky u jezera patří státu, ale město by ty nejatraktivnější rádo získalo. Už se o tom jedná řadu let. Nyní se majetko-právní vypořádání snaží prosadit v Senátu ČR mostecký senátor Jan Paparega. „Je naší prodlouženou rukou,“ řekl primátor Hrvol. Podle něj je třeba vypořádání nastartovat, protože město investuje miliony korun do cizích, tedy státních pozemků, které má pronajaté nebo půjčené.

Tento stav není ideální i proto, že brzdí mohutnější investice. V jižní části rozlehlé oblasti, o kterou má Most největší zájem, se například plánuje nová městská čtvrť pro 6 500 lidí. Podle vedení města bude záležet na podmínkách vypořádání. Vykupování pozemků za stovky milionů podle primátora nepřichází v úvahu. Radnice také nechce vlastnit vodní plochu a musí zvážit, kolik okolních parcel by si mohla dovolit. Jen údržba by stála desítky milionů.