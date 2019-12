Skupinka se schází pravidelně dvakrát týdně. Dnes na konci roku se sešla historicky po páté. „Před pěti lety jsme si řekli, že se zkusíme pravidelně scházet a uvidíme, jak dlouho nám to vydrží. Nejprve nás bylo šest, postupně se přidávali ostatní lidé a nyní je nás přes třicet," sdělil za otužilce Darek Beneš.

Pestré je také věkové složení této skupiny. Nejmladšímu účastníkovi je šest let a nejstaršímu je 76 let. Pokud byste však čekali, že se na pobyt ve studené vodě připravují pravidelně doma, pletli byste se. „Nevěřím, že by se někdo z nás vyloženě doma sprchoval pod studenou vodou. Bereme tato setkání jako společenskou událost," usmíval se Beneš.