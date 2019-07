Muzicírování v přesunutém kostele a slzy dojetí. Česká hymna a Marseillaisa. Takový byl závěr letošního putování mladých hudebníků z francouzské hudební školy Ecole de Musique de Malansac po trase nejdelší Stopované světa, naučné stezce dlouhé dva tisíce kilometrů. Iniciátorem cesty byl stejně jako v minulých letech francouzský spisovatel Laurent Guillet a válečný příběh jeho prastrýce, který na Mostecku v únoru 1945 zahynul jako válečný zajatec. Trasa čítá osm měst, kterými Santerre jako zajatec na své pouti prošel.

„Jsem pyšná a hrdá na to, že naši žáci Stopovanou absolvovali, předvedli při ní to, co se za dobu studia naučili, navíc se dozvěděli množství informací o historii Francie, Německa a Česka. Putování se nás všech velice dotklo, přenesli jsme se při něm do těžké doby. Doby, kdy umíralo množství lidí. Věřím, že se nám podařilo tyto ponuré informace odlehčit naší hudbou,“ řekla Deníku po závěrečném vystoupení v přesunutém kostele v Mostě majitelka školy Nelly Burban. Hudebníci na jednotlivých zastávkách absolvovali dvouhodinový koncert plný šansonů, filmové muziky a moderního francouzského popu.

Pouť hudebníci zahájili v Bretani. Z dvoutisícového městečka Malansac vyrazili do Sarrebourgu. Odtud do saského Mühlbergu a pokračovali do Bad Liebenwerdy. Následovala cesta přes Drážďany do Hartmansdorfu a Lengelfeldu. Následoval přejezd do Plauen. V předposlední den cesty měli zastávku v Litvínově a jízdu dlouhou přes dva tisíce kilometrů zakončili v Mostě. Putování trvalo i s cestou zpátky domů dvanáct dní.

Loni šel celou trasu pěšky

Iniciátorem akce byl francouzský spisovatel literatury faktu Laurent Guillet, který cestu jako průvodce absolvoval už poněkolikáté. Poprvé do Stopované, jak se celý projekt nejdelší evropské naučené stezky jmenuje, zapojil mladé. Loni dokonce šel sám celou trasu pěšky.

„Při předchozích akcích se jízdy zúčastnili většinou starší lidé, kterým druhá světová válka výrazným způsobem zasáhla do života, nebo zájemci o události druhé světové války. Letos jsem chtěl projekt posunout zase o něco dál, a tak jsem se domluvil s majitelkou hudební školy v Malansacu, abych oslovil i mladší ročníky,“ vysvětlil autor Stopované Laurent Guillet.

„Odjíždíme z Mostu domů plni dojmů. Všude, kde jsme se zastavili, jsme se dočkali vřelého přijetí. Bylo nám se všemi moc fajn,“ svěřil se autor projektu, který je vypsán na 100 let. „Je postaven na válečném příběhu mého prastrýce Josepha Santerre, který zahynul v zajateckém táboře v Záluží u Mostu v únoru roku 1945. Ale není to jenom o něm. Stopovaná, která má na své trase osm pamětních desek s informacemi ve čtyřech jazycích, má za úkol účastníkům připomenout i miliony dalších osudů takovýchto Josephů, kteří za druhé světové války zahynuli v zajateckých táborech celé Evropy. Třeba tady u vás na Mostecku nebo Chomutovsku,“ doplnil Guillet.

V Mostě mladí Francouzi navštívili kromě poslední pamětní desky také expozici v Mezinárodním památníku obětem II. světové války. Stopovanou Laurent Guillet vymyslel v roce 2012 a cestování po ní pořádá od roku 2014.