Ústecký kraj - V okolí krušnohorské přehrady Fláje by mohly vzniknout nové stezky pro cyklisty i pro pěší. Povodí Ohře tam chce vybudovat několik přeshraničních okruhů i celé informační centrum, kde bude veřejnosti vysvětlovat, jak funguje vodohospodářství.

Na hrázi Flájské přehrady v Krušných horách. | Foto: DENÍK/Oldřich Hájek

Pokud se podaří získat evropské dotace, mohlo by být hotovo v roce 2015. Náklady se odhadují na 12,5 milionu korun.

Flájská nádrž se nachází na hřebeni Krušných hor v nadmořské výšce okolo 700 metrů. Stavěla se skoro celá 50. léta minulého století a slouží především jako zásobárna pitné vody pro velkou část půlmilionového Podkrušnohoří. Vstup přímo k nádrži je zakázaný, do jejího okolí ale chce Povodí Ohře přilákat turisty. Už teď jich tam je podle povodí víc než na ostatních jeho nádržích, takže tam bude mít infocentrum o vodohospodářství největší efekt.

„Projekt na Informační centrum Fláje bude obsahovat vlastní budovu umístěnou v těsném kontaktu s přehradou a dále naučné pěší a cyklostezky v okolí přehrady," informoval mluvčí firmy Jan Svejkovský. Stezky mají vést i na německé území k tamní přehradě. „Celkové náklady jsou nyní, v době zpracovávání projektové dokumentace, propočítány řádově na půl milionu eur, tedy 12,5 milionu korun," dodal.

Peníze chce státní podnik získat z evropských fondů s tím, že by zaplatil patnáctiprocentní spoluúčast. „Rozhodnutí o financování tohoto projektu provede Saská banka v červnu 2013," dodal mluvčí. Pokud to vyjde, celý projekt by měl být hotový v roce 2015. (čtk)