Zřejmě nejdříve až na zářijovém zastupitelstvu bude město Jáchymov řešit prodej potřebných pozemků pro výstavbu stezky v oblacích - Skywalku, která se má stavět na vrcholu Klínovce. Právě Jáchymov je totiž vlastníkem dotčených parcel. Zatímco vedení města je tomuto záměru nakloněno, opozice i místní aktivisté jsou proti. Dokonce uvažovali o protestech na vrcholu Klínovce, ale od toho nakonec upustili. Do výstavby chtějí zasáhnout vyvolaným referendem a chystají se vytvořit akční spolek, který bude sdružovat odpůrce velkých projektů, jež se mají v sevorovýchodní části Karlovarska realizovat. Vedle Skywalku jde například o haly v Ostrově či o vodní elektrárny poblíž Šemnice.

"V projektu SkyWalku nevidím dlouhodobě žádné pozitiva. Přinese nám to akorát problémy. Doba se změnila. Krušné hory mají stále svou panenskou přírodu a lidé sem jezdí právě kvůli ní a že tu není tolik turistů. Výstavba SkyWalku a atrakcí kolem nenávratně změní ráz nejvyššího vrcholu Krušných hor – Klínovce," říká opoziční jáchymovská zastupitelka Lada Baranek, která se domnívá, že výstavba stezky v oblacích na vrcholu Klínovce je tak zásadního rázu, že by se tím mělo zabývat i zastupitelstvo Karlovarského kraje.

V pátek se sešli poprvé v Jáchymově i aktivisté napříč Krušnými horami, jednalo se o první informativní schůzku. "Těch velkých projektů je kolem nás čím dál víc. Proto se chceme spojit a třeba docílit i vyhlášení referenda v obci. A pak, čím dál více je jsou slyšet hlasy volající po založení CHKO Krušnohoří. Nejvyšší vrchol Klínovec by tam neměl být?“ ptá se Lada Baranek, iniciátorka petice proti výstavbě SkyWalku.

Dlouhodobě se o vyhlášení referenda ve městě snaží také opoziční zastupitel Michal Baláž, který tento bod opětovně navrhne na příštím zasedání zastupitelstva města. „Pokud to na zastupitelstvu neprojde, tak půjdeme do ulic a pokusíme se dát dohromady minimální potřebný počet hlasů dle zákona o místním referendu,“ říká odhodlaně Baláž.

Referendum odpůrci Skywalku už jednou zkoušeli. "To už tu jednou bylo, někdy před více než rokem, od té doby se neozvali. Samozřejmě, že se o to mohou pokusit. Musí ale doložit potřebný počet voličů, kteří se ho zúčastní. Referendum není jen o jednom nebo dvou opozičních zastupitelích. Musí sehnat 30 procent voličů. Pak s tím pochopitelně nebudeme mít problém," reaguje jáchymovský místostarosta František Holý.

On i starosta Jáchymova Bronislav Grulich potvrzují, že na červnovém zastupitelstvu se prodej pozemků řešit nebude. "Není pro to připravená potřebná dokumentace. Záměr prodeje navíc ještě nebyl ani zveřejněn. Vidíme to tak na září," vysvětluje místostarosta Holý. Podle starosty Grulicha uspořádá město v nejbližší době i setkání s občany, kterého se mají účastnit oba spolumajitelé Skywalku - majitel klínoveckého areálu Petr Zeman i majoritním podílník Jiří Rulíšek, který už stezku v oblacích provozuje na Dolní Moravě poblíž Kralického Sněžníku. Účast podle starosty přislíbil i ředitel Lázní Jáchymov Eduard Bláha. "Jsem jednoznačně pro tento záměr, protože potřebujeme oživit město, dát turismu nový impuls. Potřebujeme se někam posunout a toto je příležitost. Potřebujeme totiž doplnit vyžití i během letních měsíců," poznamenává Grulich.

Projekt Skywalku není nikterak nový. Už před dvěma lety vzbudil velkou vlnu nevole. Na základě připomínek doznal původní návrh vyhlídkové věže řady změn. Její celková výška se snížila, díky čemuž už nemá zastínit dominantu Klínovce, místní rozhlednu. „Dominantou po zapracování připomínek zůstane rozhledna. Vrchol Stezky v oblacích má nakonec být o desítky metrů nižší než ona. Posunuli jsme i samotné umístění věže, a to o půl kilometru níže,“ hájí své zájmy investor Zeman.

Jáchymov chystá s vlastníky smlouvu, na základě níž by městu každý rok přispívali do rozpočtu částkou jeden milion korun. "Když to vše dobře dopadne, mohli bychom po odkoupení pozemků od Jáchymova požádat o územní rozhodnutí,“ upřesňuje majitel Skiareálu Klínovec.

Chápe, že ne všichni musí s jejich záměry souhlasit. "Na referendum mají lidé samozřejmě právo. Každý má právo na svůj názor. A je dobře, že se prodej přesouvá až na podzim, alespoň se to bude moci řádně prodiskutovat. Osobně si myslím, že tento projekt bude pro Jáchymov velkým ekonomickým přínosem a zároveň značnou prestiží," dodává Zeman.

Skywalk není jen adrenalinovou záležitostí. Na Moravě je věž vysoká 55 metrů. Ti odvážnější mohou k cestě dolů využít 101 metrů dlouhý nerezový tobogan s okýnky. Stezka v oblacích nabízí i výhledy z výšky do okolí.