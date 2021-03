Příprava tříkilometrového obchvatu, který povede jižně od Želkovic, je ale na samém začátku. S jeho výstavbou se počítá až na konci 20. let tohoto století. „Stavba je v počáteční fázi přípravy. Aktuálně probíhá zpracování dokumentace EIA k posuzování vlivů na životní prostředí. V rámci procesu se vypracují studie a provedou průzkumy, které zhodnotí vliv stavby na obyvatelstvo, architektonické a archeologické aspekty, vody, půdu, přírodní zdroje, krajinu, faunu, flóru a místní ekosystémy,“ vysvětlila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

Mapa ukazuje, kudy povede obchvat Želkovic.Zdroj: ŘSDZpracování dokumentace začalo loni v říjnu a stále probíhá. ŘSD chce začít záměr s dotčenými orgány státní správy a samosprávy projednávat letos. Kdy přesně, není jasné. „Je možné, že zpracování jednotlivých průzkumů a studií, které probíhají z větší části v terénu, bude nutné vzhledem k současné pandemické situaci a vydaným nařízením a omezením odložit nebo v čase posunout,“ upozornila mluvčí.

Obchvat začne ve směru od Loun a Mostu v prudké levotočivé zatáčce poblíž Želkovic, nová silnice povede rovně přes nynější sady a pole. Mosty překlene Suchý potok a silnici třetí třídy Želkovice – Židovice, poblíž Třebívlic se obchvat napojí na nynější silnici. Variantní řešení trasy neexistuje, pouze se bude řešit napojení obchvatu na současnou silnici východně od Želkovic.

Obchvat vyroste v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. „Zda-li je v trase významný prvek z hlediska ochrany přírody, se ukáže na základě zpracovávané dokumentace,“ přiblížila Nina Ledvinová.



O obchvatu Želkovic se mluví řadu let, místní se na něj těší. „Nedávno tady probíhalo měření dopravy, překvapilo mě, kolik aut přes nás jezdí. Vadí nám hlavně hluk, samozřejmě se těšíme, až budeme mít klid,“ sdělil starosta Želkovic Josef Scheithauer. Podobně hovoří také Petr Johanovský, který v Želkovicích bydlí. „Pro místní bude obchvat jednoznačně plus,“ tvrdí.



Jeho rodina dlouhé roky provozuje obchod Stodola Želkovice, na okraji vesnice mají prodejnu s ovocem a zeleninou. Prodávají vlastní výpěstky i zboží místních farmářů. Zda obchvat přinese úbytek zákazníků, v současné době neřeší. „Uvidíme, zda si k nám naši zákazníci cestu najdou i po zprovoznění obchvatu. Jelikož se ale bude stavět až za řadu let, nyní to nijak neřešíme,“ řekl Petr Johanovský.

V okrese Louny se aktuálně staví obchvat Lubence na silnici Praha – Karlovy Vary, připravuje se u Žiželic na trase Most – Žatec. V minulých letech silničáři dokončili obchvaty u Velemyšlevsi na téže silnici nebo u Sulce. Provozovny v Sulci přišly o zákazníky a jedna po druhé zavřely – obchod s oděvy, starožitnictví, občerstvení, mimo provoz je i psí hotel. Jediné, co se stále drží, je zahradnictví.



„V Sulci ho provozujeme asi třicet let. Zákazníků po zprovoznění obchvatu výrazně ubylo, vypadalo to, že budeme muset zavřít. Proto jsme si otevřeli druhou provozovnu v Chomutově. Postupem času si k nám zákazníci do Sulce zase cestu našli,“ sdělila majitelka zahradnictví Jana Patrovská. Ta v Sulci zároveň i bydlí. „Za obchvat jsem jako obyvatelka vesnice samozřejmě ráda, ta doprava byla už neúnosná. Současný stav se s tím před lety nedá vůbec srovnat,“ přiblížila.