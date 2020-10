Lidé jsou různí. Někteří chodí do vody v plavkách, jiní jsou raději nazí. Jezero Most s naturisty či nudisty zřejmě bude muset počítat. O jezero se totiž začal zajímat tuzemský spolek naturistů. „Tato vodní plocha si nudapláž rozhodně zaslouží. Poptávka po ní určitě bude,“ sdělil předseda Českomoravské federace naturistů Jiří Volák.

Státní podnik Palivový kombinát Ústí (PKÚ), který se o jezero stará, nudapláž nechystá, ale tuto možnost do budoucna neodmítá. „Možná časem se najde oblast, která bude odlehlejší a nebude tak navštěvovaná. Nebránil bych se tomu, ale momentálně to neplánujeme,“ reagoval ředitel PKÚ Walter Fiedler.

Na nudapláž u jezera se už PKÚ ptal jeden návštěvník z Prahy. Další zájemci by se mohli ozvat v příštím roce, kdy jezero zažije první koupací sezonu. Naturisté podle svého předsedy Voláka obvykle žádné speciální požadavky nemají. Stačí jim základní zázemí s blízkostí sociálního zařízení a místo pro pobyt. To může být na okraji tradičních pláží, kde leží takzvaní "textiláci", tedy lidé v plavkách, nebo na odlehlejším místě. Volák upozornil, že naturismus není v ČR trestný a vyznavači tohoto životního stylu mohou být bez plavek prakticky u jakéhokoliv rybníku. Musejí ale počítat s tím, že na ně prudérnější lidé zavolají policii například kvůli veřejnému pohoršení nebo dětem. Hlídka pak naturistům nařídí, aby se oblékli a věc končí většinou domluvou.

Nejbližší regulérní nudapláž je v rekreačním areálu Kamencové jezero v Chomutově. „Je o ni velký zájem a během letní sezony bývá plná,“ přiblížil vedoucí areálu Karel Ton. V horkých dnech je na nudapláži ve stejnou dobu i sto lidí. Desítky jich chodí v chladnějších dnech, kdy se otužují. Naturisté se scházejí i u nádrže Barbora na Teplicku.

V Mostě byla kdysi neoficiální nudapláž na poloostrovu jezera Benedikt, když ještě tvořilo jednu rozsáhlou vodní plochu. Koupání bez plavek umožňoval ve vyhrazené hodiny před 16 lety i mostecký aquadrom. Kvůli malému zájmu ale tuto aktivitu brzy zrušil.

Na naháče se nemyslelo

Na jezeru Most je nyní vyhrazena pro běžnou rekreaci jeho jižní část, kde je hlavní pláž. Své tři menší pláže pro koupání mají psi. S lidmi bez plavek návštěvní řád nepočítá. Kdyby někdo u jezera relaxoval nahý, mohla by ho řešit městská policie, na kterou je v řádu telefonní kontakt.

Město Most, které má velký vliv na rozhodování o nové rekreační oblasti, ale nevyloučilo, že by vznik nudapláže v příštích letech podpořilo za splnění určitých podmínek. V tom se radnice shoduje s PKÚ. Hlavní podmínkou je, aby případná zóna pro nudisty byla dál od hlavní pláže. „Jezero tuto možnost v budoucnu nabízí. Je tam dost zákoutí, kde by nikdo ostatní návštěvníky nepohoršoval,“ zmínil náměstek primátora Marek Hrvol.

Prioritou jsou nyní jiné projekty. Například příprava kempu, občerstvení či zázemí pro vodní sporty. Počet návštěvníků by mohl postupně růst. Radnice totiž oznámila, že zajistí k jezeru autobusovou linku MHD. Počítá s ní od jara příštího roku.

„Doprava by měla být zajištěna linkou číslo 16, a to prodloužením trasy ze současné konečné stanice od kostelního hřbitova po nových komunikacích do zastávky naproti hlavnímu parkovišti nad pláží a zpět ke kostelnímu hřbitovu,“ informoval primátor Jan Paparega. Po nové trase budou jezdit všechny současné spoje linky 16, které končí u hřbitova. Celkem to podle primátora bude 9 spojů v pracovní dny a 8 spojů v sobotu a neděli, které jezdí jednou za hodinu.