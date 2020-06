Staří známí jsou podle všeho lidé z firmy Purum s inspektory hlídajícími šetrnost k životnímu prostředí. Společnost zaměřená na odpadové hospodářství má provozy po celé republice. I v Hamru na Jezeře na Českolipsku, kde loni v listopadu při výbuchu unikly škodliviny, několik lidí se zranilo a jeden zemřel.

To je nejčerstvější kauza firmy, už v minulosti ale Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) Purum pokutovala kvůli skládkám v Litvínově a Osečné na Liberecku. Čističku odpadních vod v Březhradu na Hradecku, kde firma likvidovala nebezpečné odpady, inspektoři dokonce rovnou zastavili. A teď ČIŽP oznámila, že Purum kraluje i žebříčku nejvyšších pokut, které loni její inspektoři rozdali v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Purum v mobilním zařízení ke sběru a výkupu odpadů v Srbicích na Teplicku nakládal s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví, k jejichž přijímání a nakládání neměl povolení. „Firma přijala téměř 247 tun nebezpečných odpadů ze zdravotnictví včetně odpadů infekčních. Nepovoleně také přijala více než 4,6 tuny nepoužitelných cytostatik,“ řekl ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem Pavel Grund s tím, že odpady pocházely z nemocnic ze sítě Krajské zdravotní – z ústeckého, děčínského, mosteckého a teplického špitálu. Purum se tohoto jednání dopustil už v roce 2017, o udělenou pokutu se ale s ČIŽP tahal a ministerstvo životního prostředí ji potvrdilo až v polovině minulého roku.

Falšovali dokumenty

Aby toho nebylo málo, firma podle dřívějších informací od ČIŽP také při přebírání těchto odpadů zpracovávala ohlašovací listy pro jejich přepravu tak, že údaje v nich neodpovídaly skutečnosti, a tyto doklady následně upravovala. „Pokutovaná společnost nepravdivě uváděla jako místa vykládky odpadů jiná zařízení, než kde ve skutečnosti končily. Zjistili jsme také, že společnost po zahájení kontroly našimi inspektory zpracovala za období května a června 2017 falzifikáty ohlašovacích listů pro přepravu nebezpečných odpadů. Ty pak předložila ČIŽP. Zpětně vyplněné doklady jsme ale odhalili,“ popsal Grund. „Míru společenské nebezpečnosti tohoto přestupku hodnotíme jako vysokou a tomu odpovídá i uložená pokuta,“ uzavřel ředitel.

Inspektoři ČIŽP z Ústí nad Labem provedli loni 1168 kontrol a uložili 140 pokut v celkové výši 5 718 815 korun. Nejvyšší byla 450 tisíc korun společnosti Purum. Následovala částka 153 850 korun příspěvkovce Děčínská sportovní. Třetí nejvyšší sankci 150 tisíc korun dostala společnost AGT-AGROGAST.

Odvoz a likvidaci odpadů firmou Purum utnula Krajská zdravotní (KZ) po víc než roce a půl spolupráce v květnu 2018, a to právě po alarmujících zjištěních od ČIŽP. „Krajská zdravotní byla uvedena společností v omyl, že jsou nebezpečné odpady odváženy do místa, kam ve skutečnosti vůbec nebyly odvezeny. Lze se tak obávat, že končily bez úpravy na skládce komunálního odpadu,“ uvedla KZ na svém webu v červenci 2018. Purum na to ve stejném měsíci reagoval s tím, že s odpadem nakládal řádně a skutečným důvodem jednostranného ukončení smlouvy byly peníze. To ale KZ odmítla a dál se už k věci nevyjadřovala. Kauza se tak dočkala završení loňskou pokutou od ČIZP.

Za ní v žebříčku pokut následovala ta s částkou 153 850 korun provozovateli aquaparku Děčínská sportovní za to, že odebral 6154 metrů krychlových podzemních vod nad povolený limit, a třetí se sankci 150 tisíc byla společnost AGT-AGROGAST za úniky závadných látek z jejího areálu v Blšanech na Lounsku.