Litoměřice - Výstaviště Zahrady Čech otvírá návštěvníkům své brány 13. září. Novinkou je letos pavilon věnovaný vinařství.

Mapa výstaviště. | Foto: DENÍK

Jen hodiny zbývají do startu největšího podzimního zahradnického veletrhu v regionu Zahrady Čech. Své brány litoměřické výstaviště otevře od 13. do 21. září.

Otvírací doba13. - 20. září 9:00 - 18:00

21. září 9:00 - 17:00



VstupenkaDospělí 90 Kč

děti, studenti, důchodci 70 Kč děti do 6 let zdarma

držitelé ZTP/P zdarma

rodinná: 2 dospělí + 2 děti 200 Kč

Zahrada Čech nabízí tradičně bohatý sortiment ovoce a zeleniny, květin, cibulovin, okrasných dřevin. Návštěvníci mohou obdivovat i zakoupit růže, bonsaje, skleníky, pařeniště, zahradní mechanizaci, nábytek, krby nebo bazény. Prohlédnout si mohou také nízkorozpočtové domy i řemeslnou tržnici s ručně vyráběnými šperky, košíky, keramikou. Pochutnat si zde můžete na medovině, krajových specialitách, oříšcích a sýrech.

Na návštěvníky čeká program plný soutěží jako je o Nejtěžší rajče nebo Křišťálové jablko. Představí se také vítězové soutěží o regionální potravinu roku a nejlepší potravinářský výrobek kraje. Tahákem letošního ročníku je pavilon věnovaný vínu, ve kterém se bude prezentovat přes 20 vinařů. Časopis Receptář vyhlásí na výstavišti v rámci Dne s Receptářem 14. září vítěze soutěže O nejlepší recepty Zahrady Čech.

Rozhovor s ředitelem společnosti Zahrada Čech Jiřím Škvorem: Tahákem je Nejkrásnější zahrada

Několik novinek připravili pořadatelé pro návštěvníky letošního 37. ročníku Zahrady Čech.

Jaké jsou novinky letošního ročníku?

Dvě z novinek jsou mi opravdu blízké. Mám totiž rád víno i zahradu. První z nich se bude nacházet v pavilonu G. Zde se bude prezentovat téměř 20 vinařů z oblasti Litoměřic a Jižní Moravy. Nabízené víno budeme moci nejenom ochutnat a okoštovat, ale také si lahev zakoupit domů. V průběhu výstavy proběhne soutěž o „Champion Víno Zahrady Čech".

Druhá z novinek se nachází v zadní části areálu, který byl v minulých letech opomíjen. Zde jsme upravili prostor pro naprosto novou expozici ukázkových zahrad zastřešených pod 1. ročník „Nejkrásnější zahrada". Pro letošní rok zde své umění bude prezentovat 7 společností, které mají s architekturou a realizací zahrad bohaté zkušenosti. Vítěze této soutěže čeká odměna v hodnotě 100 tisíc Kč, kterou poskytla firma Mountfield. Návštěvníci výstavy budou moci hlasovat a z nich bude vylosovaný výherce hodnotné ceny. Expozice jsou již připravené a velmi mě zaujaly expozice firem Gardenline a Zahradní architektura Martina Bubnová.

Novinkou pro běžné návštěvníky je i možnost předprodeje vstupenek za zvýhodněné ceny. Naše vstupenky lze zakoupit v Infocentru v Litoměřicích nebo přímo na výstavišti. Předprodej však končí dnem zahájení výstavy.

Kolik očekáváte návštěvníků?

Počet návštěvníků odhadujeme v rozmezí 70 až 90 tisíc.Návštěvnost samozřejmě ovlivní počasí, ale pevně věříme, že rozmary nepříznivého počasí jsme si již vybrali při jarních akcích. Pro návštěvníky bude připraveno 350 vystavovatelů a prodejců, občerstvení i zajímavé expozice.

Co považujete za největší tahák?

Pod příslibem největšího taháku je jednoznačně již zmíněná naprosto nová soutěžní expozice „Nejkrásnější zahrada". Sám si dobře pamatuji, když jsem s rodinou přemýšlel o typu zahrady u našeho rodinného domu, jak jsem si nemohl podle obrázků, fotek či grafických návrhů představit reálnou podobu zahrady. A naše nová společnost Zahrada Čech s.r.o. tuto možnost nabízí. A to nejenom v průběhu výstavy, ale i po jejím ukončení. Expozice totiž bude trvalá a pro příští rok ji chceme ještě rozšířit.

Pro mě osobně je velkým lákadlem i každý vystavovatel či prodejce v areálu. Je to naše první organizace výstavy Zahrada Čech a museli jsme budovat nové kontakty a vyvinout velké úsilí, aby tato akce měla úspěch. Doufám tak, že se výstava bude líbit i všem návštěvníkům.

Soutěže

Nejkrásnější zahrada 2013

Přihlášené firmy představí své expozice, které může návštěvník ohodnotit a vyhrát řetězovou pilu značky Mountfield.



Nejtěžší rajče

Tři výherci s nejtěžšími rajčaty budou pozváni na Den Zahrádkáře.



Nejzajímavější kolekce rajčat

O tom, kdo postoupí do finále 21. září rozhodnou návštěvníci pavilonu A.



Křišťálové jablko

Vyhlášen je již 4. ročník soutěže Křišťálové jablko - nejkrásnější jablko Zahrady Čech.



Cena Výstaviště Zahrada Čech

Představitelé výstaviště vyberou jeden exponát ze všech kategorií, kterému předají cenu.



Cena ČZS a časopisu Zahrádkář

Zástupci ČZS a časopisu Zahrádkář vyberou jednu z kolekcí zajímavých rajčat a odmění ji atraktivní cenou.



Velká soutěž Receptáře Recepty na téma Neobvyklé ingredience v kuchyni. Původní, chutné a lákavé recepty české kuchyně s důrazem na přípravu hlavního chodu s využitím neobvyklých přísad a příměsí, v porotě zasedne také bavič a moderátor Petr Novotný.

Doprovodný program

13. 9. Den agrární komory

TV Šlágr - moderátor Vratislav Mněchura, kapela PM Band a V Band, Vonička. Vyhlášení vítěze regionální potravina Ústeckého kraje 2013. O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje - kraj Přemysla Oráče.

14. 9. Den časopisu Receptář

Jitka Zelenková, Co den, to zázrak, kapela Vinšovanka. Finále soutěže O nejlepší recepty.

15. 9. Den radia Blaník

Hvězdy rádia Blaník - Štěpan Kojan & Keks, Josef Vágner. Autogramiáda, soutěž a rozdávání dárků.

16. 9. Den Zahrady Čech

Staropražský kabaret. Soutěž Zelí roku - finále 5. ročníku. Moderuje Petr Novotný.

17. 9. Den pro děti a dospělé

DDM Rozmarýn, Koblížci, divadelní soubor Malis a Taneční orchestr ZUŠ, Libochovice, Soutěže RC modely, lety kvadrokoptéry. Vyhlášení vítězů soutěže Zelí roku. Moderuje Petr Novotný.

18. 9. Den vína

CimbalMen, Víno a život v podání Petra Novotného. Vyhlášení Champion Víno Zahrady Čech a vyhlášení soutěže Nejkrásnější zahrady. Moderuje Petr Novotný.

19. 9. Den Gastro Food Fest

Gastro Food Fest aneb vaříme s Radkem Šubtem a Lukášem Uhlířem.

20. 9. Den s pivovarem Holba

Harmonikář Pepino, pivní soutěže: Moderuje Petr Novotný. Zahrada Čech Open 2013. 19. ročník tenisového turnaje na dvorcích Slavoje Litoměřice.

21. 9. Den časopisu Zahrádkář

Josef Fousek & Tomáš Fousek, Karel Kahovec, Markéta Konvičková. Vyhlášení soutěže Nejtěžší rajče a Nejzajímavější kolekce rajčat a soutěže Křišťálové jablko.