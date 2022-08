Ulička V Chaloupkách v Trmicích je kraťoučká. Měří všeho všudy zhruba 70 metrů. Na to, jak je krátká, je v ní ale potíží dost a dost. Od začátku letošního roku tam strážníci museli vyjíždět už šestadvacetkrát, evidují tam dvanáct přestupků. Lidé si tam stěžují na častý hluk, nepořádek, velké problémy tam jsou se soužitím. Mělo už údajně dojít i na vyhrožování. Části obyvatel, kteří v lokalitě žijí dlouhodobě, vadí chování problémových nájemníků z jednoho z domů. Potíže řeší také tamní radnice, s vlastníkem prý spolupráce vázla, nyní snad ale došlo k dohodě. Majitel nemovitosti se nařčením brání, myslí si, že jde mezi nájemníky a starousedlíky spíše o vzájemné očerňování, snaží se prý ubytovávat slušné nájemníky. Správce se podle něj stížnostmi zabývá a vychází vstříc žádostem radnice.

Nedobrá adresa

Z jedné strany tělocvična a škola, z druhé domy. A právě na jeden z nich si lidé v lokalitě dlouhodobě stěžují. „Je to strašné. Soužití tu není vůbec dobré, pořád se tu něco řeší. Je tam hodně problémových nájemníků. Hluk ve dne v noci, pořád nějaké potíže,“ říká žena, která nedaleko bydlí. „Neustále velký hluk, večer, v noci. A teď v létě obzvlášť. Stále nějaké problémy, “ přitakává jí další kolemjdoucí.

Když redaktor Deníku v pátek kolem 14. hodiny do lokality dorazil, byl v ulici klid. Nepořádek tam nebyl. Za dvě hodiny našeho pobytu se zvýšený hluk neozýval. I v ulici byl pohyb minimální. „To je výjimka. Ví, že tu jste, tak je klid. Jinak je tu hluk opravdu často,“ myslí si mladá maminka, která bydlí v sousední ulici a kolem jde s dcerkou.

Starousedlíci si stěžují na dům, který zvenku vypadá nedávno opravený, práce probíhaly také uvnitř. Chodby už jsou ale poničené. Nová je šedá fasáda, už je ale také poškrábaná a počmáraná. Za některými zavřenými okny jsou vidět naházené peřiny, jinde je navršené oblečení. Uvnitř rozlehlého domu, který je veden jako rodinný, je poměrně dost bytů.

„Hluk, bordel. Pořád se to tam střídá. Jedny problémové vždycky vystřídají další problémoví nájemníci, pořád dokola. Hodně často tam jezdí strážníci,“ uvádí Lukáš Hajný.

Obyvatelé domu, na který si okolí stěžuje, se brání. „Nikdo tu nekrade, nechlastá, pracujeme. Normálně žijeme, neděláme žádné problémy. Je pravda, že se to tady občas střídá, ale problémy opravdu neděláme. Ano, děti si tu hrají, ale normálně, nic špatného. Nechápeme, proč jsou na nás zasedlí, proč pořád něco vymýšlí,“ říká z přízemního bytu starší žena.

„Občas se možná bavíme trošku hlučněji, takoví prostě jsme, ulička je úzká, rozléhá se to. Ale není to nijak často, nebo nějak přes čáru. Prostě mluvíme. Také tu uklízíme, vůbec nevidím, proč by měly být problémy,“ přidává se k ní starší muž.

„Je to rasismus. Jen tu projdete nebo promluvíte a už volají policii. Nemyslím si, že by tu byl nějaký velký hluk. Myslím, že se chováme úplně normálně, někteří sousedi nás ale nemají rádi,“ myslí si mladá žena, která v dalším z bytů v přízemí právě uklízí. Podle lidí, kteří v lokalitě bydlí dlouhodobě, mělo údajně ze strany nájemníků dojít už také k vyhrožování. Ti to popírají, naopak prý bylo vyhrožováno jim.

Častá štace strážníků

Potíže v lokalitě potvrzují také strážníci a radnice. „Jezdíme tam poměrně často. Nejčastěji řešíme problémy se soužitím, rušení nočního klidu,“ uvedl šéf strážníků Pavel Doležal.

„Dlouhodobě tam řešíme problémy se soužitím, likvidujeme nepořádek, uklízet tam musíme častěji, řešili jsme také vyhrožování lidem, kteří tam žijí dlouhodobě. Neustále je tam hluk, i v nočních hodinách,“ říká starostka Trmic Jana Oubrechtová.

Protože byty nejsou města, nemá radnice, kromě zvýšeného dohledu strážníků, takřka žádné možnosti, jak situaci ovlivnit. Jedinou možností je spolupráce s majitelem domu, o tu se prý usilovně snaží. Komunikace a spolupráce ale v minulosti vázla. „Několikrát nám bylo přislíbeno řešení, ale problémy jsou pořád. Často se tam nájemníci mění, potíže ale zůstávají,“ pokračuje Oubrechtová.

Radnice jedná se správcem nemovitosti, potíže ale trvají. Nyní ale prý svitla naděje. „Bylo nám aktuálně přislíbeno, že problémovým nájemníkům nebude nyní obnovena smlouva. Chceme s řešením pomoci, zklidnit situaci, nabídli jsme proto, že pomůžeme s hledáním nájemníků,“ dodává starostka.

Vedení města usilovalo o schůzku přímo s vlastníky, zvali je na schůzku, zájem z druhé strany ale prý není, přímý kontakt radnice nemá.

Dům vlastní Damián Brhel s manželkou. Deníku se podařilo ho kontaktovat. Majitel se brání nařčením, podle něj jde z velké části o vzájemné očerňování nájemníků a starousedlíků. „O dům se stará správce. Už několikrát obměnil nájemníky. Těm problémovým se ukončila smlouva. Vyšel vždy vstříc všem požadavkům paní starostky, se kterou je v kontaktu. Vše se vždy a hned řešilo. Do domu se vždy snažíme hledat slušné nájemníky,” uvádí Brhel.

Podle něj problémy vyvolává někdo z vedlejšího domu, který chce vyštvávat jeho nájemníky. Také hluk a potíže prý dělají lidé z vedlejší nemovitosti. „Přijde mi spíše, že tam na sebe házejí špínu navzájem. Několikrát se tam měnili nájemníci a sousedi se do nových, kteří nic neudělali, začali záměrně navážet hned v momentě, když se tam stěhovali,” myslí si.