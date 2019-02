Teplice, Praha /ROZHOVOR/ - Oproti očekávání se skupina aspirantů na prezidenta nerozroste o Jaroslava Kuberu.

Teplický primátor a senátor, který svou kandidaturu několikrát veřejně zvažoval, to ve středu vyloučil.

Co vedlo k vašemu rozhodnutí?

Jednak soukromí, ale také parlamentní volby, na jejichž výsledek jsem čekal.

Proč soukromí?

Příští rok oslavíme na podzim s manželkou zlatou svatbu a to je pro mě hodně důležitá životní meta. Přehodnotil jsem další život. A je pro mě klíčový. Rodina mě coby prezidenta nechce. Za těch 25 let, co jsem v politice, toho má rodina dost. A já to plně respektuji.

V čem vaše rozhodnutí nebojovat o prezidentský post ovlivnil výsledek voleb?

Miloš Zeman to má hodně dobře rozehrané, promyšlené a nastartované.

Takže byste proti němu neměl šanci?

Ne. On to jasně za dané politické situace vyhraje. Jiná věc je, zda celé období vydrží v roli prezidenta, třeba kvůli zdravotním důvodům.

Takže ani další kandidáti podle vás nebudou mít šanci?

Když se podíváte na výsledek voleb, tak je jejich snaha podle mě zcela marná. Zvláště u těch, kteří vedou negativní kampaň.

Budete obhajovat senátorský post?

To jsem už slíbil celému senátorskému klubu za ODS. Takže senátorské pozice se nebudu chtít vzdát.

A primátorské křeslo?

Budu určitě kandidovat v komunálních volbách, abych si zachoval kontrolu nad městem. Jak to bude, to je ale ještě daleko.