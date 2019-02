Na poslední díl seriálu Most! můžete přijít přímo do Severky. Dostanete autogram

Most – Závěrečný díl seriálu MOST!, seriálu, který „zamával“ světem, budou moci Mostečané sledovat v mostecké restauraci Severka, kde mohou rovněž získat kartu s podpisem hlavních protagonistů, kteří opět dorazí do Mostu.

Sledování seriálu Most! v mostecké restauraci Severka, kde se i odehrává část děje | Foto: Deník/Karel Pech

Deník o tom informoval PR specialista České televize Daniel Maršalík. „Přímo v Severce za účasti některých herců a tvůrců bude možné poslední díl sledovat,“ řekl Maršalík s tím, že bohužel kapacita Severky je omezená. „Proto je nutné se bezplatně registrovat předem, přímo v Severce na výčepu. Každý si může vzít maximálně dvě vstupenky,“ dodal Maršalík. Poslední díl Mostu odvysílá program ČT 1 v pondělí 25. února, ovšem později, než obvykle. A to až ve 21.45 hodin. Martin Hofmann zve na poslední díl seriálu Most! Zdroj: Česká televize Kdo nezíská vstup na projekci z kapacitních důvodů, může mezi 18 až 19.30 hodin přijít do Severky na autogramiádu. Podpiskarty budou k dispozici a fanoušci seriálu se mohou i vyfotit se seriálovými hrdiny. Doprovodný program budou moderovat Ester Janečková a Martin Kavan (Pošťák Ondra) z Pošty pro tebe. Herečka Erika Stárková: Točit Most! mě bavilo. Viděla jsem v tom smysl Přečíst článek › FOTO: Seriál Most! vyrábí legendy, které turista na severu Čech neuvidí Přečíst článek ›

Autor: Edvard D. Beneš