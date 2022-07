„Není to o party s drinky, ale o tom, že se lidi přijdou koupat, poslechnou si hudbu a mají pohodičku,“ říká o své produkci Ševčík, který u jezera zahraje ještě jednou a doufá, že v srpnu bude lepší počasí. „Teď je chladno, lidí tu moc není, a to pro dýdžeje není úplně super,“ svěřuje se na střešní terase, kde hrál od 16 do 20 hodin. „Vzal jsem si slabší aparaturu, aby to moc neřvalo,“ dodává. Od jezera večer odjel na další akce do Podbořan a Litoměřic.

U mosteckého jezera bude hudební program zajištěný městem pokračovat odpoledne a večer v pátek a sobotu 15. a 16. července, kdy dorazí například dýdžej Tomáš Ištok a Adéla Radimcová Prokešová. Z kapel pobaví lidi příští měsíc API Rock a Úlet.

Během tohoto léta bude na Mostecku víc kulturních akcí než v minulých letech, kdy pořadatele omezovala covidová opatření. V pátek 15. července začne v Radničním parku v Mostě bezplatné promítání filmů. Od 18 hodin poběží pohádka Myši patří do nebe a od 20 hodin rodinný film Gump – pes, který naučil lidi žít. Další snímky budou následovat v příštích týdnech. Na stejném místě bude v pátek a sobotu 22. a 23. července volně přístupný festiválek Folkový Most 2022, kde zazpívají například Radůza a Hradištan.

Dostupnější je i Oblastní muzeum a galerie v Mostě, kde se během školních prázdnin platí jen dobrovolné vstupné. „Mimo dvou stálých expozic lze v letních měsících navštívit tři výstavy a dvě menší expozice,“ sdělila Jitka Klímová z oblastního muzea. To připravilo i komentovanou vycházku s historickými fotografiemi ze svých sbírek. V sobotu 16. července se půjde po stopách fotografů z přelomu 19. a 20. století z Litvínova do Šumné a dál do horských osad Horní Ves a Lounice. Sraz zájemců je ve 14.15 hodin u vchodu do Tesco v Litvínově.

V půlce tohoto měsíce muzeum navíc zpřístupní prezentaci Anny Dvořákové, která háčkováním vytváří kromě deček a ubrousků také předměty denní potřeby a filmové postavičky.

Litvínov připravil pro veřejnost sérii kulturních akcí s názvem Zámecké léto 2022, které se konají v areálu městského zámku. V úterý 12. července budou v zámecké kuchyni dílničky Technického klubu Litvínov a Řemeslný ateliér s výrobou robotků z kostek. O den později zahraje na nádvoří písničkářka Eva Vargo a podobný program potrvá až do 31. srpna.

V tu dobu by se už měly na zámku hromadit tradiční veselé polštářky pro dětské onkologické pacienty z pražského Motola. Polštářky může ušít kdokoliv a přinést je do zámeckého informačního centra, které rukodělné výrobky přijímá denně od 9 do 17 hodin. Polštářek musí být pratelný minimálně na 60 °C. „Letos se mohou šít i maňásci, u kterých jsou stejné požadavky jako u veselých polštářků. Musí být z materiálu, který lze prát při vyšší teplotě,“ řekla mluvčí radnice Jitka Pavlíková. Výrobky budou vystaveny a vydraženy v zámku před zářijovou Svatomichaelskou slavností.

Největšími společenskými akcemi letošního léta budou v polovině srpna čtyřdenní multižánrový festival The Most fest u jezera Most, což je novinka, a dvoudenní městská Mostecká slavnost v druhém zářijovém týdnu. Zpoplatněný The Most fest nabídne i dráhu z umělého sněhu, kde se představí úspěšní čeští lyžaři, Mostecká slavnost láká například na koncerty kapel No Name, Slza a Jelen.