Lidé v Česku velmi rádi houbaří. Procházky po lese spojené s hledáním hub patří stále k typickým kratochvílím Čechů. „Lidi láká nejen regenerující pobyt v přírodě, ale i uspokojení určitého loveckého pudu,“ říká ústecký mykolog Martin Kříž.

Začala už v severních Čechách houbařská sezona?

Nějaké druhy hub začaly růst, ale ještě to není ta skutečná houbařská sezona v plném proudu. Kdo ví, kam nyní vyrazit, může být úspěšný.

Lze říci, ve kterých lokalitách houby rostou?

Takřka na všech lokalitách rostou nějaké houby. Jen leckde se nejedná o druhy zajímavé z konzumního hlediska.

Které jedlé houby mohou aktuálně houbaři najít v lesích?

Z těch známějších je to například hřib kovář, hřib dubový, druhy z okruhu hřibu žlutomasého nebo muchomůrka růžovka. Také se už objevují první holubinky.

Narazí houbař v lese i na jedovaté houby?

Ano, už jsem letos viděl muchomůrky tygrované. Jedovatých hub v lesích aktuálně moc není. Nicméně pozor na vláknici začervenalou, ta je vzácnější, ale teď je její doba.

S houbami souvisí mnoho babských rad. Která je ta nejhorší?

Nemám žádný žebříček špatných babských rad. Nejvíce rozšířené je možná žertovné klišé, že každá houba je jedlá, ale některá jen jednou. Určitě by se nikdo neměl řídit tím, že všechno s „trubičkami vespod“ se dá sbírat.

Mnozí houbaři rozpoznávají houby podle atlasu. Jsou v prodeji špatné atlasy?

Špatné se mi nevybavují, i když nemám přehled o všech překladech zahraničních atlasů do češtiny. Osobně bych preferoval domácí, tedy české a slovenské autory. Je na každém, pro jakou variantu se, i třeba s ohledem na cenu, rozhodne.

A co mobilní aplikace?

Já znám jen jedinou, jmenuje se Aplikace na houby. Podílel jsem se na ni. Jiné nepoužívám, takže nemohu porovnávat. U zmíněné aplikace bych nepřeceňoval funkci automatického rozpoznávání druhů – aplikaci lze využívat prostě jen jako mobilní atlas hub.

Mobilní aplikace tedy nejsou příliš spolehlivým prostředkem na rozpoznávání hub?

Nejsou. Ale je to zajímavý doplňující způsob hlavně pro ty, kteří o houbách vědí velmi málo a hledají nějaké rychlé vodítko.

Prospívá houbám současné počasí?

Prospívá, protože je relativně dost napršeno. K tomu je i teplo, což je taky v pořádku, jen by ta vedra nemusela být tak silná.

V jakém období je podle vás nejlepší navštívit les s cílem najít co nejvíce hub?

Obecně to bývá podzim, září a říjen. Zejména v posledních letech ale hraje velkou roli aktuální vývoj počasí. Je-li sucho, s prázdnou se potážeme.

Říká se, že brzy ráno člověk najde v lese nejvíc hub. Platí to?

Jelikož vývoj růstu plodnic masitých jedlých druhů hub trvá několik dní, je nasnadě, že takové plodnice najdeme stejně ráno, odpoledne i večer.

Dokážete odhadnout, co Čechy na houbaření stále baví?

Je to směsice samých kladných aspektů, hlavně jde o regenerující pobyt v přírodě, uspokojení určitého loveckého pudu, zisk snadno dostupné a chutné potravy. Kromě toho jsou houby krásné.

Někteří houbaři prodávají své úlovky u silnice. Mohou výfukové plyny nějak ovlivnit jejich vliv na zdraví?

Týká se to třeba i ovoce prodávaného u silnic. Předpokládám, že vliv výfukových plynů v dnešní době není významný. Prodejci by však měli mít osvědčení ze znalosti hub od krajské hygienické stanice.

Mohl byste dát čtenářům nějaká doporučení v souvislosti s houbařením?

Měli by se chovat se v lese pokorně. Každý by měl také sbírat jen to, co bezpečně zná, a to ostatní nechal růst. Houby je totiž třeba vnímat primárně jako součást přírody, ve které hrají nezastupitelnou úlohu rozkladačů organické hmoty.