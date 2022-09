Na slavnosti bude možné platit za jídlo, pití a atrakce v hotovosti nebo prostřednictvím čipové karty Blue Card. S ní je vše o deset procent levnější. Podle pořadatele je karta užitečná nejen kvůli úspoře a urychlení odbavení. „Pro nás je to cenný zdroj informací,“ řekla mluvčí radnice Klára Vydrová.

Kartu si město vyzkoušelo na svém festivalu Benedikt music open a dá se používat opakovaně. Radnice tak zjistí třeba nejoblíbenější občerstvení na slavnosti. Návštěvníci s kartou navíc mohou přes mobilní aplikaci hodnotit prodejce. „Díky tomu můžeme služby na našich akcích dál vylepšovat a přizpůsobovat nabídku poptávce,“ dodala mluvčí. Karta je před slavností k dostání zdarma v turistickém informačním centru v přízemí radnice a během akce ji lze získat za 30 korun na dobíjecích místech v areálu kostela. Kredit karty je možné si dobít také on-line.

Léto s covidem: Kamila si ho přivezla z Egypta, Davidovi nemoc ohrozila svatbu

Další inovací je stanové městečko, pro které je určena posekaná louka vedle plotu hřbitova, asi 150 metrů od hlavního pódia. Prostor pro táboření bez aut, karavanů, ohnišť, grilování a vařičů bude ohrazen a nepřetržitě střežen ochrankou, ale pořadatel doporučuje zamykání stanu alespoň na zámeček a nenechávat uvnitř cenné věci. V improvizovaném kempu hosté najdou mobilní toalety, cisternu s pitnou vodou a osvětlení. Vedle bude úschovna kol a dobíjecí stanice pro elektrokola. Stanové městečko se otevře v pátek 9. září v 10 hodin a provoz ukončí v neděli 11. září v 10 hodin. Pobyt stojí 100 korun v předprodeji nebo 200 korun na místě. Ubytovaní dostanou na zápěstí pásku, kterou se budou prokazovat.

V minulosti chodilo na slavnost až 30 tisíc lidí. Přesné počty nejsou známy, protože areál není oplocen a vstupné se neplatí. Velká koncentrace lidí by měla znovu zvýšit návštěvnost pozdně gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je národní kulturní památkou a bude otevřený od 9 do 17 hodin.

„Největší zájem bývá o kostelní věž, kde budeme vstup regulovat,“ sdělila kastelánka Zuzana Klimplová. Na věž, kde mohou být v jednom okamžiku maximálně čtyři desítky lidí, je samostatné jednotné vstupné 80 korun. Personál bude zájemce pouštět nahoru postupně, aby dav neucpal ochoz s panoramatickým výhledem na Most a okolí. Během výstupu 197 schodů je čeká výstava fotek ze starého Mostu a rekultivace krajiny. Novinkou bude bezbariérové WC pro handicapované, které vzniklo v sousední budově bývalého špitálu, kde sídlí správa kostela.

Děkanský chrám před epidemií covidu navštěvovalo i přes 17 tisíc lidí ročně, ale v posledních dvou letech zájem klesl kvůli celostátním hygienickým omezením. „Jsem docela zvědavá, co dvoudenní Mostecká slavnost s návštěvností udělá. Bohužel pořád ještě nejsme na těch číslech, co jsme byli před covidem,“ uvedla kastelánka.

O Mostecké slavnosti – užitečné informace

• První koncert u kostela začne v pátek 9. září ve 14 hodin. Z kapel a zpěváků vystoupí během dvou dnů například No Name, Jan Vančura a Plavci, Slza, Jelen, Tereza Mašková, Pekař, UDG, Lenny, Ben Cristovao, Monkey Business, Olga Lounová, Iné Kafe, Mydy, Prago Union, Miroslav Paleček, Ivan Mládek či Petr Kalandra Memory Band.

• V sobotu 10. září ve 12.30 hodin vyjde na slavnost z 1. náměstí průvod s vlajkonoši, dechovkou, mažoretkami, sportovci, hasiči a veřejností. U rybníčku nedaleko kostela budou v sobotu Hasičské slavnosti a sportovní akce pro děti.

• Jízda na kole či koloběžce je v areálu přísně zakázána kvůli velkému riziku nehod v davu. Jezdci mohou zdarma využít úschovnu s kapacitou 200 kol a 100 koloběžek.

• Psi musí být na vodítku a s košíkem. Kvůli hluku a davům se ale přítomnost zvířat nedoporučuje.

• Vnášení skleněných lahví, drog a zbraní do areálu je přísně zakázáno. Kontroly mohou být u vstupu i po celém areálu.

• Drobné úrazy ošetří pracovníci Českého červeného kříže. V areálu bude i městská policie a Policie ČR.

• V areálu akce je zakázáno provádět politickou propagaci.