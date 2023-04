Festival prochází v roce 2023 náročným obdobím. Sedm let se konal v lázeňském městě na Karlovarsku jako samostatná dvoudenní akce v červenci, ale nové vedení tamní radnice se nedávno rozhodlo festival nepodpořit z úsporných důvodů. Pořadatelé proto hledali pro téměř připravený 8. ročník nové místo. Uspěli až v Mostě, který měl sice letošní harmonogram kulturních akcí plný, ale využil výjimečné příležitosti a oslavu světového humoru přiřadil mimořádně k 1. ročníku Mosteckého festivalu vína. Obě akce se tedy uskuteční společně v sobotu 3. června od 13 do 22 hodin na 1. náměstí.

„Náš festival kresleného humoru předtím trval dva dny, ale s letošní změnou jsme museli některé věci oželet, přizpůsobit se a udělat kompromis. Příští rok by to měla být už zase samostatná akce, což se snad podaří,“ řekl Vostrý.

Festival humoru má podle něj velkou odezvu ve světě a za jeho působení v lázních přicházela díla z 63 zemí. „Letos je to slabší, protože jsme nevěděli, zda do toho půjdeme, nebo ne, ale i tak máme díla ze 49 zemí světa, což je furt krásné,“ dodal manažer festivalu.

Jednání byla neúspěšná

Hledání nového místa pro festival nebylo jednoduché. Pořadatelům se nepodařilo festival udržet v Karlovarském kraji, protože všechna jednání s městy a lázněmi byla neúspěšná. Nakonec pomohl se svými kontakty kreslíř Václav Veverka, který žije na venkově poblíž Mostu a který jako známý dopravní projektant požádal o pomoc mosteckou radnici. A uspěl, jinak by festival letos nebyl a musel by mít roční pauzu.

„Moc si vážíme toho, že Most takhle pružně zareagoval a vychází nám maximálně vstříc. Všichni, se kterými jednám, jsou nakloněni tomu, aby festival proběhl hladce a aby na jeho účastníky a jejich rodinné příslušníky udělal Most co nejlepší dojem,“ sdělil Veverka, který je členem Klubu kreslířů a humoristů a festivalu se účastní pravidelně. Podle něj je mezinárodní akce prestižní záležitost a Most díky ní ukáže, že je atraktivním městem, které může hostům z České republiky a ciziny nabídnout vlastní hotel v centru, prohlídku jezera Most, přesunutého kostela, hradu Hněvín a dalších lákadel v okolí.

„Budu strašně rád, když festival bude v Mostě i v příštích letech a všichni se do něj budou těšit. Most mám rád, a proto se veškeré své kontakty a známosti snažím využít ve prospěch festivalu,“ dodal Veverka.

Mezinárodní festival kresleného humoru v Mostě

Akce začne v sobotu 3. června ve 13 hodin na 1. náměstí v Mostě jako součást prezentace českých a moravských vín. Během společného programu porota udělí nejlepším karikaturistům ceny a vybere kandidáta do Síně slávy, kde už jsou například Jiří Slíva, Jaroslav Kerles, Jiří Winter Neprakta a Vladimír Jiránek.

Festivalu bude předcházet týdenní výstava vtipů na panelech, které budou stát v mosteckém obchodním domě Central a poté se přemístí na 1. náměstí. Lidé si mezitím budou moci vybrat svého favorita, který po veřejném hlasování obdrží Cenu diváků.

Podle Vostrého je festival svým přesahem do zahraničí v tuzemsku ojedinělý, čeští kreslíři ho považují za vrchol sezony a mnozí lázeňští hosté si dokonce plánovali ozdravné pobyty záměrně v termínu akce. „Lázně jsou lázně. Přesunem do Mostu hodně příznivců ztratíme, ale věřím, že oslovíme jinou skupinu lidí a najdeme nové příznivce,“ řekl Vostrý.

Ještě v lednu město Františkovy Lázně s festivalem počítalo, pak se ale na radnici změnilo politické vedení, které festival odmítlo dál podporovat. „Důvod byl finanční. Akce byla hezká a mezinárodní, ale náklady byly neúměrně vysoké,“ sdělil místostarosta Otakar Skala.

Podle kreslířů se dá festival dělat i bez nákladných doprovodných akcí a vystačí s podporou několika set tisíc korun.