Přes prázdniny si v seriálu Hasiči okolo nás budeme představovat jednotlivé hasiče ze severu Čech. Tentokrát jsme připravili rozhovor s devatenáctiletým dobrovolným hasičem Danielem Zajícem, který je členem SDH Malé Březno na Ústecku.

Jak jste se dostal k hasičům?

K hasičům jsem se dostal už ve velmi brzkém věku. Bylo to především z iniciativy mých rodičů, kteří už u sboru dobrovolných hasičů nějakou dobu působili.

Vzpomenete si na váš první zásah?

Na svůj první zásah si vzpomenu, protože to není zas tak dlouho. Jednalo se o pouhou asanaci vozovky po linkovém autobusu, ze kterého vytekl olej na pozemní komunikaci. Událost byla nad Velkým Březnem ve směru na Byňov.

Od začátku jste členem SDH Malé Březno?

Ne, od dětství jsem byl u SDH Povrly, kde jsem i do svých 17 let žil. V Malém Březně jsem členem jednotky i sdružení od 18 let.

Jaké máte v Malém Březně zázemí a kolik máte vozů?

Zázemí u nás je podle mě velmi vyhovující. Máme celkově zrekonstruovanou požární zbrojnici a nově i prostory na místním fotbalovém hřišti, které využívá především naše mládež. V podstatě je i naše výjezdová jednotka vystrojena podle moderních standardů. Vozový park čítá 2 vozy. Repasovanou cisternu Tatra 815 4x4, pro družstvo 1+5 z roku 1992, a dopravní automobil Ford Transit, který je u našeho sboru krátkou dobu, ale je využíván i pro obecní účely.

Jezdíte jen k zásahům v Březně nebo i v okolí?

Naše jednotka je kategorizována jako JPO III. Jsme jednotka požární ochrany, která je zařazena do plošného pokrytí kraje. Vyjíždíme i mimo Malé Březno.

Necítil jste někdy touhu stát se profesionálním hasičem?

Nyní jsem přijatý na Univerzitu Tomáše Bati na obor ochrana obyvatelstva na fakultě logistiky a krizového řízení. Během studia bych chtěl být příslušníkem HZS ČR.

Vybavíte si nějaký zajímavý zásah?

Jednalo se o událost 2. stupně požárního poplachu, požár domu v plném rozsahu hoření v Babinách nad Velkým Březnem. Naše jednotka během zásahu zřídila čerpací stanoviště na nedaleké přehradě z důvodu nedostatku vody pro zdolávání a lokalizaci požáru. Poplach nám byl vyhlášen ve 23 hodin 23. prosince 2018, na základnu jsme se vrátili na Štědrý den v 10 hodin dopoledne.

Dostal jste se někdy do situace, kdy vám šlo o život?

Při každém zásahu může být hasič ohrožen na životě. Může se něco stát cestou k události nebo při jejím zdolávání, a to i sebemenší malichernosti. Já jsem naštěstí nikdy nebyl bezprostředně ohrožen na životě.

Co vás na práci hasiče nejvíce baví?

Asi adrenalin a pomoc druhým v nesnázi. Skutečné kouzlo je v soudržnosti jednotky, pak také ve společném dělání dobrých věcí. Důležitá je i dobrá atmosféra ve sboru.

Když jezdíte na zásahy, setkáváte se s ukázněnými řidiči?

Ano, třeba s vybržďováním jsme se nesetkali.