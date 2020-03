Skupinka celníků a policistů s nasazenými respirátory na kontrolním stanovišti přesměrovala autobus mezi kužely. Vzápětí policista anglicky vysvětlil dánské školní výpravě, která právě přejela hranice s Německem, že se budou muset podrobit měření teploty. Takto to v těchto dnech vypadá na hraničním přechodu v Krásném Lese a dalších devíti v zemi. Důvod? Boj proti novému typu koronaviru.

„Smyslem je namátková kontrola při vstupu na území ČR a případně zachycení těch, jejichž tělesná teplota převýší 38 stupňů Celsia. V celé republice je celkem deset podobných kontrolních stanovišť a zůstanou do odvolání,“ vysvětlila mluvčí hasičů Nicole Studená.

Osádka kontrolního stanoviště v Krásném Lese začala s měřením včera ráno o půl sedmé. Směny se střídají po 12 hodinách, jako zázemí slouží takzvaný kontejner nouzového přežití.

O tom, jestli mají strach z nákazy, ale policisté, celníci ani hasiči nemluvili. Většinou se při podobné otázce zasmáli a odevzdaně krčili rameny. „Máme to prostě padesát na padesát,“ lakonicky odpověděl jeden z policistů ve službě, respirátor ale při hlídce vůbec nesundával.

Studentům z Dánska přišlo měření teploty k smíchu. Jinak ale oni i jejich pedagogický doprovod jeden po druhém disciplinovaně předstupovali před hasiče ve žlutém ochranném obleku, který jim namířil bezdotykový teploměr na čelo. Potom už jen tiché pípnutí ohlásilo konec celé procedury. „Nám tohle vůbec nevadí, nedá se nic dělat. To je samozřejmě v naprostém pořádku,“ reagovali většinou všichni, kdo museli změření teploty strpět. Než policisté cizince odeslali do připravené „měřicí zóny“, dali jim leták v angličtině, němčině, italštině i češtině. Popisoval situaci a informoval o vládních nařízeních v ČR spojených s opatřeními proti nemoci COVID-19.

Jednodušší to přitom měli ti, kdo do Čech přijeli v osobních autech. Řidiči ani jejich spolujezdci nemuseli během měření ani vystoupit. Celá záležitost včetně odbočení, zastavení a vysvětlení situace trvala tři čtyři minuty.

Policejní hlídka dohlédla na to, aby se vše odehrálo bez nepřístojností. „Kdyby hasiči někomu náhodou naměřili teplotu nad 38 stupňů, kontaktujeme krajskou hygienickou stanici a ta by si určila nějaká opatření,“ popsal mluvčí pražského policejního prezidia David Schön.

Poté by cizinec musel uvést, kde se pohyboval, s kým se stýkal a jak dlouho chce v ČR zůstat. „Určitě by ho čekaly příslušné testy, které by nám daly odpověď, jak to s ním je, a příslušná léčba,“ uvedla šéfka ústeckých hygieniků Lenka Šimůnková.

V případě Ústeckého kraje by cizinec skončil v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, která disponuje stejně kvalitně vybaveným infekčním oddělením jako pražská nemocnice Na Bulovce. „Pacienta řádně vyšetříme, provedeme mu odběry pro laboratorní testy na koronavirus a do oznámení jejich výsledku bude hospitalizován v izolaci na lůžku,“ dodal primář oddělení Pavel Dlouhý.