Ústecký kraj – Vítězství levice v nadcházejících volbách se v Ústeckém kraji zdá téměř zaručené. Budou ale slavit komunisté, kteří bodovali i v nedávných krajských volbách, nebo sociální demokracie, kterou předvolební odhady v republice favorizují? A co na to pravice?

V Praze, ve Středočeském kraji i jinde nasadila do čela kandidátek zvučná jména. To ale v pátém nejlidnatějším regionu republiky, Ústeckém kraji, neplatí. Voliče mají přesvědčit noví, zatím všeobecně neznámí lídři bez kompromitující minulosti. Na paty se jim přitom budou věšet nová uskupení, která si na úkor velkých stran chtějí připsat zisky. Čím tedy tradiční rivalové chtějí prorazit?

Pakt o neútočení

Pohledná dcera známé komunistické poslankyně Květy Čelišové, Gabriela Hubáčková, která je krajským lídrem KSČM, před časem uvedla: „S panem Foldynou z ČSSD určitě nebudeme soupeři, budeme spíše kolegové." Znamená to, že komunistům už na tom, zda vyhrají volby a kolik křesel v kraji získají, nezáleží? I tak by se to dalo vyložit. „Ne, s ČSSD nebudeme spolupracovat. Jen na sebe nechceme v kampani útočit," upřesňuje teď Hubáčková. „Máme podobný program: Nezaměstnanost, školství, sociální oblast a samozřejmě restituce." Kampaň komunistů bude bez billboardů a nějakých velkých krajských či okresních mítinků.

„Kolik bude stát, nevím. Hlavní důraz klademe na kontaktní kampaň mezi lidmi," říká exposlankyně, matka malé dcery, Hubáčková.

A politický matador, Jaroslav Foldyna z ČSSD, souhlasí: „Kampaň, která by dehonestovala protikandidáty, rozhodně vést nebudu. S komunisty máme řadu společných témat, jako například zaměstnanost. Bohumínské usnesení zakazuje ČSSD spolupráci s komunisty na vládní úrovni. Já jsme pro to usnesení nehlasoval. Považuji ho za hloupé."

Sobotka v Ústí

ČSSD už svou kampaň v kraji zahájila. A ve velkém stylu. V pondělí přijede exposlance Foldynu podpořit do Ústí předseda strany Sobotka.

Do konce září budou po kraji viset centrální billboardy s centrálními politiky a hesly. Od října by to měly být billboardy ústeckokrajských kandidátů s regionálními tématy.

Za kampaň v kraji ČSSD vydá 1,5 milionu korun. Lídr každého okresu na kandidátce přispěl na účet ČSSD 50 tisíci korunami.

„Já osobně se chci prosadit důvěryhodností," říká lídr ČSSD v Ústeckém kraji Foldyna. „Několik let opakuji stejné věci. Prosazuji zákonné úpravy, které by pomohly ženám samoživitelkám a týkají se vymahatelnosti výživného, aktivní politiku zaměstnanosti v našem kraji, kde je vysoká nezaměstnanost. Zaměstnanci by měli mít odečitatelnou položku z daní na dojíždění a musí se změnit systém sociálních dávek," řekl Foldyna.

Ladí s Radimem

ODS by si podle zářijového průzkumu agentury Sanep připsalo v kraji 8,2 procent hlasů, je to dokonce o 0,3% méně než TOP 09.

„Chci jet hlavně kontaktní kampaň a hlavně lidem v ústeckém regionu vysvětlit, že jsme jediná legitimní pravice," vymezuje se její krajský lídr, vysokoškolský učitel Radim Holeček vůči soupeřům. Ostatně není to poprvé a opět neotřelou formou. Po krajských volbách uspořádal v Ústí happening proti komunistům, letos v červenci podal trestní oznámení kvůli údajné korupci při obsazování míst v radě města Ústí nad Labem a jeho příspěvkových organizacích. Státní zástupce ale jeho podezření nepotvrdil. Teď chystá kampaň po hudebních klubech a jeho program s kapelami ponese název Ladím s Radimem.

Krajský lídr ODS Holeček se umí zviditelnit, ale jeho problém je, že ho znají jen lidé v okrese Ústí. „Budeme mít i nějaké billboardy, v kraji asi 40 kusů. Kampaň ale bude střízlivá a střídmá, máme na ni 1,1 milionu korun."

Jen 250 tisíc korun

Ve stejné pozici poměrně neznámého lídra je Michal Kučera z TOP 09 a STAN, ředitel pobočky zahraniční elektrotechnické společnosti, radní a zastupitel města Louny.

„Uvědomuji si, že kandiduji v kraji, kde je komunistický hejtman, který se setkává s představitelem KLDR, tedy nejtotalitnějším režimem na světě. Přesto si myslím, že TOP 09 má šanci prorazit se svojí konzervativní politikou," soudí.

TOP 09 chce v kampani prorazit kontaktní kampaní. Na kampaň strana vydá celostátně 50 milionů korun. V Ústeckém kraji je to jen 250 tisíc. „I z toho je jasné, že nebudeme polepovat kraj billboardy, i když nějaké budou," dodal Kučera. „Spíše se při kontaktní kampani budu ptát na názory svých voličů." Kučera musel, tak jako ostatní kandidáti TOP 09, přispět na kampaň jako lídr strany částkou 50 tisíc korun.