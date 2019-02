Chomutov – Začátkem tohoto týdne dorazil na Chomutovské hlavní nádraží Legiovlak. Dvanáct zrekonstruovaných vagonů, ve kterých v letech 1918–1920 cestovali napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále desetitisíce československých legionářů. Průjezd si často museli vynutit bojem s bolševiky.

Legionáři bojovali nejprve proti rakousko-uherské armádě a Němcům na Ukrajině a poté za ruského cara spolu s Bílou armádou proti Rudé armádě. „Během jedné akce proti rakousko-uherské armádě zajali legionáři skupinu vojáků. Jeden ze zajatců se dal na útěk. Legionář po něm vystřelil. Když k němu došel, zjistil, že zabil vlastního syna," vyprávěl tragický příběh jeden z průvodců. Na obou stranách tehdy bojovali Češi.



Hledám dědečka

Před vagonem zastavila starší paní a hledala velitele. „Potřebovala bych zjistit něco o mém dědečkovi. Byl legionář," vysvětlovala okolo stojícím novinářům. Pak vytáhla černobílou rodinnou fotografii. „Tady je dědeček s rodinou, ale babička tu není, tehdy se pohádali a on jí z fotografie odstřihl," dodala paní. Takových lidí přišlo na nádraží víc. „Já bych se rád dozvěděl něco o mém strýci. Byl také legionář," zjišťoval u průvodce starší pán. Ten právě vysvětloval, jak tehdy fungovala polní pošta. „Pošta se vozila až do Vladivostoku šla až tři měsíce," vysvětloval. Tam se překládala na lodě. Ve většině případů pak putovala přes Kanadu a Velkou Británii do Československa. Přepravilo se čtyři a půl milionů dopisů a devět milionů tiskovin. Z toho se ztratili jen tři dopisy," dodal průvodce.

Unikátní exponáty

Některé exponáty ve vlaku jsou opravdu unikátní a mají své příběhy. „Třeba protéza nohy je originál a získali jsme ji z pozůstalosti. Voják na Sibiři přišel o nohu a jeho kamarádi mu na frontě vyrobili novou z materiálů, které měly v tu chvíli k dispozici. Převážně šlo o dřevo či kůži. A zjevně byli dost šikovní. Protéza totiž vojákovi dobře sloužila i po návratu z války. Chodil s ní asi ještě třicet let, než zemřel," řekl další průvodce Legiovlaku.

Zajetí bylo i rájem

V některých případech vzpomínali legionáři i na vojáky, kteří byli v zajetí a neměli se tam vůbec zle. „Jeden z legionářů strávil rok v zajetí v malé ruské vesnici, kde dělal v zemědělství. Byl tam jako jediný muž a spolu s ním sedmdesát žen. Když se dostal zpátky do legií tak vyprávěl, že to byl jeho nejkrásnější rok života," dal k dobru průvodce další příběh. Díky Legiovlaku je nyní na chomutovském nádraží nezvykle živo. Chodí se sem dívat jak školní třídy, mateřské školky, tak široká veřejnost. Prohlídky jsou s výkladem a zdarma. Legiovlak bude v Chomutově na nádraží stát až do 22. května. Přístupný je ve všední dny od 8:00 do 18:00 hodin a o víkendu od 9:00 do 19:00 hodin. Pak odjede do Karlových Varů.