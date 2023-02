V letošním roce projekt představí novinku Podcast o kyberbezpečnosti. Desetidílný seriál, kterým provází moderátor Lukáš Venclík, se věnuje tématům, jako je současný stav kyberkriminality v ČR, vliv počítačových her na děti, podvody na elektronickém bankovnictví, etický hacking nebo danění výdělků z kyberaktivit. V podcastu vystoupí přední odborníci, kteří se daným tématům denně věnují. Podcast bude dostupný v klasických podcastových aplikacích.

Soutěžní kvíz

Každoroční součástí projektových aktivit je také vzdělávací kvíz pro žáky základních a středních škol. Ti se do kvízu mohou zapojit až do 28. února 2023. Kvíz je dostupný na webu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Soutěžící si ve 20 náhodně vygenerovaných otázkách vyzkouší své znalosti o bezpečném chování na internetu. Před kvízem doporučujeme načerpat informace v již zmiňovaných videospotech, e-learningových lekcích nebo podcastech. Kdo v tomto kvízu uspěje, může si zkusit i Kvíz PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti. Odbornými garanty a hlavními partnery soutěžního kvízu jsou i letos technologické společnosti Microsoft a Gordic. Vítězové se tak mohou těšit na výhry v podobě Xboxu, tabletů nebo fitness náramků.

Partner

Partnerem projektu je 10 let společnost Microsoft. Jedna z největších technologických společností na světě poskytuje své služby a produkty lidem, firmám, institucím a vládním organizacím na všech kontinentech. Zajištění kybernetické bezpečnosti je tak pro její podnikání klíčové. Microsoft proto podporuje přístup „Nulové důvěry“ (Zero Trust), který v kybernetické bezpečnosti kombinuje uživatele, procesy a technologická řešení, aby se snížilo riziko narušení provozu, finančních ztrát a poškození reputace kvůli útoku. Věděli jste, že společnost Microsoft každý týden zablokuje 710 milionů phishingových e-mailů?

Projekt Kraje pro bezpečný internet Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován po záštitou Asociace krajů ČR. V rámci svých aktivit také úzce spolupracuje s Policií ČR. Vedoucím krajem projektu je Kraj Vysočina. Projekt má za cíl zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Projekt nabízí kromě e-learningových kurzů pro žáky, učitele, rodiče, veřejnost, sociální pracovníky a policisty také videospoty a pracovní listy pro různorodé cílové skupiny, včetně seniorů.

