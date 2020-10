Ředitelka Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Lenka Šimůnková informovala o tom, že trasovací systém v Ústeckém kraji začíná být přehlcený. Hygienická stanice trpí, stejně jako další odvětví, nedostatkem pracovních sil kvůli nakaženému personálu. „Ústecký kraj proto školí dalších osm zaměstnanců krajského úřadu, kteří pomohou v rámci krajského trasovacího centra s obvoláním vytipovaných osob, které vešly v kontakt s pozitivně testovaným člověkem na onemocnění COVID-19,“ doplňuje mluvčí hejtmanství Martin Volf. V rámci režimu home-office budou s trasováním pomáhat i policisté a občanští zaměstnanci. Krajské trasovací centrum provedlo v minulém týdnu 582 telefonních hovorů.

Slovo si na zasedání vzali také lékaři. Opětovně poukazovali na problém, kdy si lidé bez výrazných příznaků volají sanitku aby je dovezla na odběrové místo. Přestože akutní potřeba u těchto lidí není. Dle sdělení hejtmanství je zatím kapacita nemocničních lůžek dostačující, přestože se rychle plní. Dostatek zatím mají nemocnice i plicních ventilátorů. „Odběrová místa v rámci Krajské zdravotní, a. s. rozšiřují své provozní hodiny a fungují každý den, i během svátků,“ doplňuje Volf. Nové odběrové místo vzniká v Kadani, v provozu bude od čtvrtka 29. října. „Odběrové místo je Sportovní hala, ulice U Stadionu,“ uvedla kadaňská nemocnice. Otevřeno bude od 8 do 9 pro ranní odběry, od 14 do 15 pro ty odpolední. Odběry se vykonávají pouze na objednání.

Zdroj: meuss Jirkov

K dispozici by měly také už být mobilní odběrové týmy. Jeden zajistí teplická nemocnice, další zajišťuje Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. Hasiči mají v těchto dnech na pilno, zajišťují plošnou desinfekci v místech, kde je to potřeba. Tento týden zasahují například v jirkovském domě sociálních služeb U Dubu. Nákaza se tu potvrdila u čtyřiceti procent nakažených. „Dezinfekce bude probíhat na základě rozpisu pro jednotlivá patra až do čtvrtka,“ informovala ředitelka zařízení Eva Šulcová.

Pomáhají i vojáci

Policisté zatím zvládají běžný výkon služeb. Ke zlepšení situace v kraji byla nasazena i armáda. „Ředitel Krajského vojenského velitelství v Ústí nad Labem Vítězslav Křiček informoval o nasazení dvanácti vojáků v rámci výpomoci v Podbořanech a nově i o schválení nasazení dvacet vojáků v Jirkově v zařízeních poskytující sociální služby,“ vysvětluje mluvčí kraje Martin Volf.

Zasedání krizového štábu se koná každá týden, další je naplánované na středu 4. listopadu.