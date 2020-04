O koupi rumburské nemocnice se bude ucházet kraj. Jeho zastupitelé o tom rozhodli v pondělí po vyčerpávající diskuzi. A částečně i za skřípění zubů některých představitelů koalice. Insolvenční správkyni Lužické nemocnice s poliklinikou totiž samospráva za nemovitosti včetně vybavení podle definitivního rozhodnutí zastupitelů nabídne plnou částku, kterou určil znalecký posudek, tedy 63 milionů korun. To je podle koalice přehnaně moc.

Kraj se včera sešel především kvůli řešení rumburského špitálu. Zájemci se totiž do konkurzu musí přihlásit do konce dubna. Radní včera připomínali, že dříve mohl kraj dostat skomírající špitál od města zdarma. Případně ještě loni i za menší částku, než teď určil znalecký posudek. Ústecký kraj nicméně opakovaně artikuluje, že chce udržet zdravotní péči o 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku.

Smlouvání o ceně

„Neměli jsme problém s tím koupit nemocnici,“ potvrdil radní Miroslav Andrt (ČSSD). „Ale mohl být prostor vyjednat nižší cenu. Nebo jejím prostřednictvím minimálně zjistit, jestli jsou nějací další zájemci a na kolik si hodnotu nemocnice staví,“ dodal.

Radní také původně nechtěli specifikovat konkrétní částku, se kterou kraj do konkurzu půjde. A to proto, aby nedali případným konkurentům návod na to, o jaké minimum do konkurzu přihodit, aby špitál získali. Jiní zájemci by přitom podle některých zastupitelů mohli budovy v Rumburku chtít získat ne pro tak bohulibé účely jako pro plnohodnotnou nemocnici. „Licitovalo se o tom, jestli se má nechat nějaká maximální částka. A že by třeba hejtman nebo rada měli za úkol nabídku nezveřejňovat, aby nebyla příliš návodná pro případné spekulanty,“ vysvětlil původní záměr rady Andrt.

Obavy, že by nemocnice přišla do rukou někomu, kdo by v ní chtěl něco jiného, než nabízí dnes, rozptylovala insolvenční správkyně zařízení Martina Jinochová Matyášová. „Kritérium ceny ve výběrovém řízení nebude jediné v hodnocení vítězné nabídky. Jestliže do něj přijde nabídka kraje se zajištěnou zdravotní péčí v současném rozsahu, bude to nabídka, která bude pravděpodobně upřednostněna před všemi ostatními,“ ujistila Jinochová Matyášová. O tom, kdo by rumburský špitál mohl nakonec získat, by mohlo být podle ní jasno už v první polovině května.

Výsledek jednání kvitovali starostové obcí Šluknovského výběžku, kteří na včerejším jednání vystupovali. „Rumburská nemocnice s jejím vedením dělá maximum pro to, aby nám alespoň něco poskytli,“ shrnul nynější působení zadluženého zdravotnického zařízení starosta Dolní Poustevny Robert Holec. Kvůli vážnějším zdravotním problémům teď musí většina pacientů z výběžku do Děčína nebo do jiných nemocnic v ČR, dříve dojednaná přeshraniční zdravotní spolupráce s nejbližšími zařízeními v Sasku je kvůli zavření hranic pasé.

Pondělní jednání se konalo za mimořádných bezpečnostních opatření. Každému ze zastupitelů, ale i veřejnosti změřili hned u vstupu do krajského úřadu teplotu a stříkli na ruce dezinfekci. Zastupitelé seděli v patřičné vzdálenosti a museli naslouchat i jiným pokynům. „Dodržujte odstupy, noste roušky nebo respirátory, k dispozici jsou i rukavice či dezinfekce,“ apeloval vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí krajského úřadu Jan Jelínek a požádal i o rychlé a racionální jednání.

Zvýšená hygienická opatření

Veřejnost včetně zástupců médií museli zůstat před zavřeným jednacím sálem, rokování sledovali živě z obrazovky. Lidé mohli k projednávaným bodům vystoupit pouze z předsálí a zastupitelé je mohli jenom slyšet, nikoli vidět. Zastupitelé se museli obejít i bez oběda a vystačit si s balíčky s jídlem.

Jejich jednání sice vzhledem k nouzovému stavu mohlo počkat, radní ho ale chtěli, aby pohnuli s naléhavými věcmi. Především kolem rumburské, ale i litoměřické nemocnice. Bod k litoměřické nemocnici nicméně ještě před jednáním stáhli. „Stažení bylo na základě posledního jednání při videokonferenci, dohodly se na tom obě dvě strany,“ vysvětlil první náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD). „Máme ještě určité požadavky k městu Litoměřice a počkáme na jednání jeho zastupitelů ve čtvrtek,“ dodal Klika s tím, že kraj přesto chce, aby převod nemocnice na Krajskou zdravotní byl hotov v červnu, jak bylo v plánu.